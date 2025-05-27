Mission: Impossible-Son Hesaplaşma gişede beklentiyi karşıladı mı?

Görevimiz Tehlike serisinin son filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Filmin gişe rakamları açıklandı.

Mission: Impossible-Son Hesaplaşma gişede beklentiyi karşıladı mı? - 1

Tom Cruise'in son kez "Ethan Hunt" olduğu Mission: Impossible-Son Hesaplaşma filmi 23 Mayıs'ta vizyona girdi

Cannes'da dünya prömiyeri yapılan film Türkiye'de 23-25 tarihleri arasında 47 bin 865 kişi tarafından izlendi. ABD gişesinde ise film 63 milyon dolar hasılat elde etti.

Dünya çapında 77 milyon dolar elden filmi, Lilo ve Stiç, 183 milyon dolar ile geride bıraktı.

N-LIFE HABERLERİ

Mission: Impossible-Son Hesaplaşma gişede beklentiyi karşıladı mı? - 2

Türkiye gişesinin zirvesinde ise Disney imzalı Lilo ve Stiç var. Filmi 50 bin 616 kişi izledi. Dean Fleischer-Camp imzalı film, mavi bir uzaylının Hawaii'ye gelmesini ve Lilo adında bir kız tarafından bulunmasını anlatıyor.

Mission: Impossible-Son Hesaplaşma gişede beklentiyi karşıladı mı? - 3

KADRODA KİMLER VAR?

Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Pom Klementieff, Hayley Atwell, Esai Morales, Ving Rhames, Henry Czerny ve Shea Whigham'ın rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor.

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde gösterilen film, 5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Mission: Impossible-Son Hesaplaşma gişede beklentiyi karşıladı mı? - 4

FİLMİN KONUSU

Film, Ethan Hunt ve ekibinin, yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor.

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