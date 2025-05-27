Mission: Impossible-Son Hesaplaşma gişede beklentiyi karşıladı mı?

Tom Cruise'in son kez "Ethan Hunt" olduğu Mission: Impossible-Son Hesaplaşma filmi 23 Mayıs'ta vizyona girdi

Cannes'da dünya prömiyeri yapılan film Türkiye'de 23-25 tarihleri arasında 47 bin 865 kişi tarafından izlendi. ABD gişesinde ise film 63 milyon dolar hasılat elde etti.

Dünya çapında 77 milyon dolar elden filmi, Lilo ve Stiç, 183 milyon dolar ile geride bıraktı.