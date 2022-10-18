Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde

DÜNYA REKORTMENİ SU ALTI HEYKEL GALERİSİ'NDE

Dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne de dalarak etkinliğe destek verdi.

Şahika Ercümen, "Açıkçası ben burasını görünce çok etkilendim. Balıkesir'in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İDA'dan Roma'ya diyoruz. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.