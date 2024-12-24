Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi)
Dave Derrick Jr.'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Moana 2, vizyondaki dördüncü haftasında da en çok izlenen yapım olmayı başardı. İkinci sırada Çakallarla Dans 7 yer alırken; dünya genelinde beklentinin altında kalan Mufasa: Aslan Kral ise 48.146 seyirci rakamıyla üçüncü sırada yer aldı. İşte 20-22 Aralık hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
İşte en çok izlenen filmler ve seyirci rakamları:
10. Akıldan Kalbe
6.965
9. Katliam Gecesi
7.328
8. Avcı Kraven
9.544
7. Şımarık
13.258
6. Oflu Hoca 4
17.469