Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi)

Dave Derrick Jr.'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Moana 2, vizyondaki dördüncü haftasında da en çok izlenen yapım olmayı başardı. İkinci sırada Çakallarla Dans 7 yer alırken; dünya genelinde beklentinin altında kalan Mufasa: Aslan Kral ise 48.146 seyirci rakamıyla üçüncü sırada yer aldı. İşte 20-22 Aralık hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi) - 1

İşte en çok izlenen filmler ve seyirci rakamları:

10. Akıldan Kalbe

6.965

9. Katliam Gecesi

7.328

8. Avcı Kraven

9.544

7. Şımarık

13.258

6. Oflu Hoca 4

17.469

N-LIFE HABERLERİ

Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi) - 2

5. Hain

19.990

Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi) - 3

4. Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Kadim Medeniyetler

21.985

Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi) - 4

3. Mufasa: Aslan Kral

48.146

Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi) - 5

2. Çakallarla Dans 7

58.872

Moana 2 zirvedeki yerini koruyor (20-22 Aralık Türkiye gişesi) - 6

1. Moana 2

71.517

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