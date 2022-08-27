Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı

Haberler - ntv.com.tr - AP | 27.08.2022 - 15:03
Festival başkanı olan ‘Burnt By The Sun’ filminin Oscar ödüllü yönetmeni Nikita Mikhalkov, “Yıldızların ne kadar büyük olduğu önemli değil. Gelen insanlarla ilgileniyorum çünkü bizimle buluşmak istiyorlar" dedi.
Mikhalkov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonundan da övgüyle söz etti. Ukrayna'nın endüstriyel kalbi olan Doğu Ukrayna'ya atıfta bulunarak, "Bugünlerde kahramanlar Donbas'ta" dedi.
Mikhalkov “Yeni seçkinlerin ve yeni kahramanların doğduğu yer orasıdır. Aslında orada yeni bir dünya ve yeni bir toplum doğuyor. Sorun şu ki, ne yazık ki herkes bunun ciddi olduğunu ve burada kalacağını anlamıyor” diye konuştu.
Festival, Anton Megerdichev’in yönetmenliğini üstlendiği, tarihi epik türdeki Rusya yapımı Land of Legends filmiyle açıldı.