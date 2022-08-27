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Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı

Haberler - ntv.com.tr - AP | 27.08.2022 - 15:03

44. Moskova Uluslararası Film Festivali, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde düşük katılımla gerçekleşti. Festival başkanı Nikita Mikhalkov, “Yıldızların ne kadar büyük olduğu önemli değil. Gelen insanlarla ilgileniyorum" dedi.

Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı - 1

Bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Moskova Uluslararası Festivali, dün -Ukrayna savaşının gölgesinde dün başladı. , Rusya’nın saldırılarını protesto eden pek çok yıldızın katılımı olmadığı için sönük başladı.

Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı - 2

Festival başkanı olan ‘Burnt By The Sun’ filminin Oscar ödüllü yönetmeni Nikita Mikhalkov, “Yıldızların ne kadar büyük olduğu önemli değil. Gelen insanlarla ilgileniyorum çünkü bizimle buluşmak istiyorlar" dedi.

Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı - 3

Mikhalkov ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonundan da övgüyle söz etti. Ukrayna'nın endüstriyel kalbi olan Doğu Ukrayna'ya atıfta bulunarak, "Bugünlerde kahramanlar Donbas'ta" dedi.

Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı - 4

Mikhalkov  “Yeni seçkinlerin ve yeni kahramanların doğduğu yer orasıdır. Aslında orada yeni bir dünya ve yeni bir toplum doğuyor. Sorun şu ki, ne yazık ki herkes bunun ciddi olduğunu ve burada kalacağını anlamıyor” diye konuştu.

Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı - 5

Festival, Anton Megerdichev’in yönetmenliğini üstlendiği, tarihi epik türdeki Rusya yapımı Land of Legends filmiyle açıldı.

Moskova Film Festivali savaşın gölgesinde başladı - 6

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