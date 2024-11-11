MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 7 yıl sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini buldu. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen ödül töreninde Rita Ora sunuculuk yaptı. Gecede en çok ödül kazanan isim ise müzik listelerinde zirveden inmeyen Taylor Swift oldu.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 1

İPTAL EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan MTV Avrupa Müzik Ödülleri İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edilmişti. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen tören, 2022 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmişti.

Şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'nın sunuculuğunu üstlendiği MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMAs) dün akşam sahiplerini buldu.

Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde Taylor Swift, gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.

N-LIFE HABERLERİ

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 2

SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI 

Şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda balkonda düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı.

33 yaşındaki Ora, "Onu yakın zamanda kaybettik ve o MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 3

YENİ BOND OLABİLİR

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond rolünü canlandırdığı No Time to Die'dan sonra yeni 007'nin kim olacağı merakla bekleniyor.

Yeni Bond olacağı iddia edilen İngiliz oyuncu Aaron Taylor-Johnson da MTV Avrupa Müzik Ödülleri kırmızı halısında yürüdü.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 4

KAZANANLAR

En İyi Şarkı
Sabrina Carpenter – "Espresso"

En İyi Video:
Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

En İyi Sanatçı:
Taylor Swift

(Fotoğraf: Shawn Mendes)

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 5

En İyi İş Düet:
LISA ft. Rosalía – "NEW WOMAN"

En İyi Elektronik:
Calvin Harris

En İyi Hip-Hop:
Eminem

En İyi R&B:
Tyla

(Fotoğraf: Tyla)

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En İyi Alternatif Müzik:
Imagine Dragon

En İyi Canlı Performans:
Taylor Swift

En İyi Pop Şarkıcısı:
Ariana Grande

(Fotoğraf: Rita Ora)

MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu - 7

En İyi Yeni Şarkıcı:

Benson Boone

En İyi K-Pop:
Jimin

En İyi Latin Şarkıcı:
Peso Pluma

En İyi Rock Sanatçısı
Liam Gallagher

(Fotoğraf:  Le Sserafim)

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