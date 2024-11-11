MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

SAHNEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz haftalarda balkonda düşerek hayatını kaybeden arkadaşı Liam Payne'i unutmadı.

33 yaşındaki Ora, "Onu yakın zamanda kaybettik ve o MTV dünyasının ve benim dünyamın büyük bir parçasıydı. Girdiği her odaya neşe saçardı ve bu dünyada büyük bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.