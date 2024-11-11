MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
MTV Avrupa Müzik Ödülleri, 7 yıl sonra ilk kez İngiltere'de sahiplerini buldu. Bu yıl 30'uncu kez düzenlenen ödül töreninde Rita Ora sunuculuk yaptı. Gecede en çok ödül kazanan isim ise müzik listelerinde zirveden inmeyen Taylor Swift oldu.
İPTAL EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl 5 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan MTV Avrupa Müzik Ödülleri İsrail-Gazze çatışması nedeniyle iptal edilmişti. 1994 yılından beri her yıl düzenlenen tören, 2022 yılında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenmişti.
Şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'nın sunuculuğunu üstlendiği MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMAs) dün akşam sahiplerini buldu.
Manchester’s Co-Op Arena'da gerçekleşen ödül töreninde Taylor Swift, gecenin en çok ödül kazanan ismi oldu.