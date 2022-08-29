Muğla Kaunos Antik Kenti'nde kilisedeki Bizans mezarları gün yüzüne çıkarılıyor

Geçen yıl açılan mezarların da çok ilginç veriler ortaya koyduğunu vurgulayan Çörtük, özellikle antropolojik olarak 5'i farklı evrede 15 farklı bireyin gömüsüyle karşılaştıklarını kaydetti.

Çörtük, bu yıl da geçen yılki mezarın simetriği konumunda yeni bir mezar açığa çıkarttıklarını belirterek, "İçinde yine bol miktarda kemikle karşılaştık ki antropoloji ekibimiz gelip bu mezarın antropolojik çalışmasını, kemik analizlerini, yaş tayinlerini yaparak bize yeni bilgiler, yeni veriler sunacaklar" diye konuştu.