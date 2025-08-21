Muğla'da 3 bin yıllık mezar bulundu
Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Kalesi'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait 12 seramik kremasyon mezar ortaya çıkarıldı. Seramik mezarların Arkaik döneme ait olabileceği değerlendiriliyor.
Milas'ta yer alan ve 14'üncü yüzyılda Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Kalesi, tarihi dokusu ve görkemiyle dikkat çekiyor. Milas Ovası'na hakim konumu sayesinde stratejik bir öneme sahip olan kale, günümüze kadar ayakta kalan surları, hamamları, medreseleri ve camileriyle tarih ışık tutuyor.