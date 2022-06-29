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Müjdat Gezen yakın dostu Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim

Haberler | 29.06.2022 - 08:00

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından konuşan Müjdat Gezen, son görüşmelerini anlattı. Arkın'la en son üç gün önce konuştuklarını aktaran Gezen, "Nefes almakta zorlandığını söyledi, doktorumu yanına gönderdim. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler" diye konuştu.

Müjdat Gezen yakın dostu Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim - 1

Usta sanatçı Müjdat Gezen, 'ın ölümünün ardından son görüşmelerini anlattı.

Müjdat Gezen yakın dostu Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim - 2

Gezen, "Nefes almakta zorlandığını söyledi, doktorumu yanına gönderdim. KOAH hastalığı olduğunu tespit ettiler" dedi.

Müjdat Gezen yakın dostu Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim - 3

Gezen, Arkın'ın son gecesine dair şöyle konuştu: "Bir ahbaptan oksijen makinesi aldık ama gece yataktan düşüyor ve kalbi duruyor. Ambulansta ve hastanede uğraşıyorlar ancak geri döndüremiyorlar. Çok sevdiğim bir ağabeyimi kaybettim"

Müjdat Gezen yakın dostu Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim - 4

Gezen, Arkın'ın son yıllarında Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda üç oyunda sahne aldığını hatırlatarak, "Hiç tiyatroda oynamamıştı. Hastalanınca morali bozulmuştu. 'Ben seni sahneye çıkaracağım' dedim. 62 senelik sahne hayatımda hiç bu kadar çok alkış alan birine rastlamadım. İnsanlar onu sevdi. Üç oyunda birden beraber oynadık" sözlerini dile getirdi.

Müjdat Gezen yakın dostu Cüneyt Arkın'la son görüşmesini anlattı: Nefes almakta zorlandığını söyledi doktorumu gönderdim - 5

Arkın'la unutamadığı hatırasını da paylaşan Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben oyunda ona Cüneyt Arkın rolünü verdim. Buna gazinocular teklif yapıyor şarkı söylesin diye ama o 'Ben sinemacıyım bu işlerden hiç anlamam, beceremem' diyor. Çanta dolusu milyonlarca lirayı reddediyor. Kendisi gibi yani. Bir gün Cüneyt ağabeye 'Kusura bakma gelecek oyunda yoksun, benden çok alkış alıyorsun' dedim. Sarıldık birbirimize bir daha da hiç ayrılmadık sonra. Cümlemizin başı sağ olsun."

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