Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri

Her mükemmel resmin bir sahne arkası ve çok çalışan bir fotoğrafçısı var. İşte Brezilyalı fotoğrafçı Gilmar Silva'nın etkileyici fotoğraflarının perde arkasından yansıyanlar...

Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 1

Yaratıcı fotoğrafçılık, sanatçıların hayallerindeki görüntüleri hayata geçirmelerini sağlar. Sanatçıların sihir kattığı düşünülen anlamlı anların profesyonel çekimlerine bakmaktan daha keyifli bir şey yoktur. Ama her mükemmel resmin bir sahne arkası ve çok çalışan bir fotoğrafçısı vardır.

Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 2

Brezilyalı fotoğrafçı Gilmar Silva da etkileyici fotoğraflarının perde arkasını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor. Paylaşımları, fotoğrafların çekim aşamasındaki koşulları gözler önüne sererken, çalışmanın son halinin güzelliğine de şahit olmamızı sağlıyor.

Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 3

Silva, çalışmalarını Instagram'da paylaşarak bir fotoğrafçının işinin kolay olmadığını gösteriyor. Düzenleme, sahne hazırlama, fotoğraflama ve rötuşlamanın zorlukları bir yana, bazen çamurlu zeminde bile yatmak zorunda kalıyor.

Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 4

İşte Gilmar Silva’nın ilgi çekici fotoğrafları ve o fotoğrafların kamera arkası…

Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 5
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 6
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 7
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 8
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 9
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 10
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 11
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 12
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 13
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 14
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 15
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 16
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 17
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 18
Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri - 19

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