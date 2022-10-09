Mükemmel fotoğrafların kamera arkası hileleri

Yaratıcı fotoğrafçılık, sanatçıların hayallerindeki görüntüleri hayata geçirmelerini sağlar. Sanatçıların sihir kattığı düşünülen anlamlı anların profesyonel çekimlerine bakmaktan daha keyifli bir şey yoktur. Ama her mükemmel resmin bir sahne arkası ve çok çalışan bir fotoğrafçısı vardır.
Brezilyalı fotoğrafçı Gilmar Silva da etkileyici fotoğraflarının perde arkasını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmiyor. Paylaşımları, fotoğrafların çekim aşamasındaki koşulları gözler önüne sererken, çalışmanın son halinin güzelliğine de şahit olmamızı sağlıyor.
Silva, çalışmalarını Instagram'da paylaşarak bir fotoğrafçının işinin kolay olmadığını gösteriyor. Düzenleme, sahne hazırlama, fotoğraflama ve rötuşlamanın zorlukları bir yana, bazen çamurlu zeminde bile yatmak zorunda kalıyor.
İşte Gilmar Silva’nın ilgi çekici fotoğrafları ve o fotoğrafların kamera arkası…