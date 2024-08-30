Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten bebek müjdesi gelmişti.

Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düşmüştü: "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."