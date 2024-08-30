Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım

"Gülcemal", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, oğluyla pozunu paylaştı

Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım - 1

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten bebek müjdesi gelmişti.

Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düşmüştü: "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."

N-LIFE HABERLERİ

Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım - 2

Oğluna Selim Baran adını veren ünlü oyuncu, oğluyla yeni karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım - 3

Ünalmış, paylaşımında "Canım oğlumla ara sıra bir fotoğraf koymayalım mı? Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, takipçilerime selam…" ifadelerini kullandı.

Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım - 4

Murat Ünalmış, başrolde olduğu "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi için uzun yıllar Adana'da kalmıştı.

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