'Müze-i Hümayun'dan 2023'e Müzelerimiz' sergisi açıldı

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, müzelerin kültürlerin en canlı yaşayan hafızaları olduğunu söyleyerek, "Müzeler Günü, müzelerin farkındalığını arttırmak adına ilan edilen bir gündür. Bugün kapsamında da bir çok faaliyet düzenleniyor. Biz de bu kapsamda Müze-i Hümayun'dan 2023'e İstanbul Müzeleri'mizin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtık” dedi.