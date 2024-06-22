Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı

"We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody" ve "I Want to Break Free" gibi şarkıların sahibi dünyaca ünlü rock grubu Queen'in tüm müziklerinin yer aldığı müzik kataloğu, 1 milyar sterline satıldı.

Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı - 1

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satıldı. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar sterline (yaklaşık 1,2 milyar dolara) Sony'ye satıldı.

Variety'nin haberine göre, Sony Music, Queen'in “Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody" ve "Radio Ga Ga" ve daha birçok hit şarkısını içeren müzik kataloğuna sahip olarak, tarihi bir anlaşmaya imza attı.

N-LIFE HABERLERİ

Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı - 2

Anlaşmanın kapsamına girmeyen tek gelir, canlı performanslar olacak ve halen şarkıcı Adam Lambert ile aktif olarak turneye çıkan kurucu üyeler Brian May ve Roger Taylor bu geliri elinde tutacak. 

Variety'ye konuşan iki kaynak, Queen müzik kataloğunun diğer bazı haklarla birlikte 1 milyar sterlin karşılığında Sony Music tarafından satın alınma sürecinde olduğunu doğruladı.

Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı - 3

Müzik katalogları, cazip yatırımlar olarak görülüyor çünkü müzikler yıllarca filmlerde kullanılabiliyor, radyoda oynatılabiliyor veya reklamlarda kullanılabiliyor; bunların hepsi hak sahiplerine telif hakkı sağlıyor.

2021 yılında Bruce Springsteen müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı.

JACKSON'IN MÜZİK KATALOĞUNUN YARISI REKOR FİYATA SATILDI

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda "Popun Kralı" Michael Jackson'ın müzik kataloğunun önemli bir kısmı satıldı. Sony, Jackson'ın müzik kataloğunun yarısını 1,2 milyar dolara ya da daha fazla bir miktara satın aldı.

Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı - 4


GRUP HAKKINDA

Queen, ilk olarak 1970 yılında Londra'da, daha önce Smile adlı bir grupta birlikte çalan May ve Taylor tarafından kuruldu; onlara vokal ve piyanoda Freddie Mercury ve ertesi yıl basta John Deacon dahil oldu.

EMI ile bir anlaşma yapılmadan önce başlangıçta birden fazla plak şirketi grupla görüşmeler yaptı. Bu plak şirketi, Queen'in kendi adını taşıyan ilk albümünü 1973'te yayınladı; bu albümde"Keep Yourself Alive" ve ardından gelen tüm stüdyo albümleri (ABD ve Kanada'da yayınlanan Disney hariç) yer alıyordu.

Grup, "Seven Seas of Rhye" ve "Killer Queen" single'larıyla Birleşik Krallık'ta büyük hitlere imza atarken, dünya çapında tanınmaları 1975'te Mercury'nin kaleme aldığı "Bohemian Rhapsody" ile gerçekleşti. Grup kısa sürede dünyanın en büyük gruplarından biri haline geldi.

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