Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı
"We Will Rock You", "Bohemian Rhapsody" ve "I Want to Break Free" gibi şarkıların sahibi dünyaca ünlü rock grubu Queen'in tüm müziklerinin yer aldığı müzik kataloğu, 1 milyar sterline satıldı.
Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satıldı. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar sterline (yaklaşık 1,2 milyar dolara) Sony'ye satıldı.
Variety'nin haberine göre, Sony Music, Queen'in “Another One Bites the Dust", "Bohemian Rhapsody" ve "Radio Ga Ga" ve daha birçok hit şarkısını içeren müzik kataloğuna sahip olarak, tarihi bir anlaşmaya imza attı.