Müzik tarihinin en büyük satışı! Queen'in müzik hakları 1 milyar sterline satıldı

Anlaşmanın kapsamına girmeyen tek gelir, canlı performanslar olacak ve halen şarkıcı Adam Lambert ile aktif olarak turneye çıkan kurucu üyeler Brian May ve Roger Taylor bu geliri elinde tutacak.

Variety'ye konuşan iki kaynak, Queen müzik kataloğunun diğer bazı haklarla birlikte 1 milyar sterlin karşılığında Sony Music tarafından satın alınma sürecinde olduğunu doğruladı.