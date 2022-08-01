Myrleia Antik Kenti ve mozaikleri geçmişe ışık tutuyor

"MOZAİKLERİN BAKIMA VE SÜREKLİ KORUMAYA İHTİYACI VAR"

Mozaiğin özel olduğuna vurgu yapan Cura, "Bildiğim kadarıyla Antendros'ta çok benzer bir mozaik var. Bunun gibi 5-6 örneği var ama çok değerli bir örnek çünkü bu tamamen korunmuş durumda Antendros'ta olduğu gibi. Tabii bakıma ve sürekli korumaya ihtiyacı var bu mozaiklerin. Yani kazı yapmak değil, kazı yaptıktan sonra korumak daha önemli memleketimiz için" dedi.