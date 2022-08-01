Myrleia Antik Kenti ve mozaikleri geçmişe ışık tutuyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 01.08.2022 - 14:19 - Son Güncelleme : 01.08.2022 - 14:20
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin mozaikleri için başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışması devam ederken, kentin tamamının gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırması hedefleniyor.
Mozaik zemin döşemelerinin koruma ve onarım çalışmalarını yürüten Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Cura, bölgenin 2015 yılında yapılan kazıyla keşfedildiğini ve mozaiğin geçici korunmaya alındığını anlattı.
Bunun yeterli olmadığını ve zamanla yıpranan mozaikte bozulmalar, kalkmalar ve kayıplar oluştuğunu dile getiren Cura, talep üzerine öğrencileriyle konservasyon çalışmasını başlattıklarını ifade etti.
Mozaiğin özel olduğuna vurgu yapan Cura, "Bildiğim kadarıyla Antendros'ta çok benzer bir mozaik var. Bunun gibi 5-6 örneği var ama çok değerli bir örnek çünkü bu tamamen korunmuş durumda Antendros'ta olduğu gibi. Tabii bakıma ve sürekli korumaya ihtiyacı var bu mozaiklerin. Yani kazı yapmak değil, kazı yaptıktan sonra korumak daha önemli memleketimiz için" dedi.
Gerekli izinler geldikten sonra burada proje hazırladıklarını aktaran Cura, "Bu proje eşliğinde yaklaşık 10-15 gündür burada çalışmalarımıza başladık ama daha önce de kısmi temizlikler yapıldı. Ufak tefek çalışmalar yapıldı, bir rölövesi alındı. Daha önceki yapılmış çalışmalarla birleştirerek 1-1,5 ay daha burada çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Myrleia isminin Makedonya Kralı 5. Philip'e kadar devam ettiğini bildiklerini dile getiren Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin Şahin, "Beşinci Philip, Bergamalıların elinde bulunan kenti Bergama Krallığı'ndan alarak, Bitinya Kralı aynı zamanda akrabası olan 1. Prusias'a teslim ediyor. 1. Prusias, kenti tekrar modern, helenistik bir kent haline getirerek adını değiştiriyor ve eşinin adından hareket ederek Apamea olarak isimlendiriyor ve Roma İmparatorluk dönemine kadar bu isim Apamea şeklinde devam ediyor" diye konuştu.