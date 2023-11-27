Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi)

Disney'in yeni animasyonu "Wish"in (Dilek) bilet satışları 20 milyon dolarla beklentilerin altında kaldı. Film, Açlık Oyunları devam filmi "Kuşların ve Yılanların Şarkısı" ve Ridley Scott'ın tarihi destanı "Napolyon"un ardından üçüncü sıraya yerleşti. 200 milyon dolar bütçeli "Napolyon", beklentilerin üstünde, ABD'de yaklaşık 21 milyon dolar ve dünya çapında 78,8 milyon dolarlık hasılatla haftanın ikincisi oldu. İşte 24-26 Kasım hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 1

1. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı

29 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 2

2. Napolyon

20 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 3

3. Dilek

20 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 4

4. Troller Hep Beraber

18 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 5

5. Kara Cuma

7,3 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 6

6. The Marvels

6,4 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 7

7. The Holdovers

2,8 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 8

8. Taylor Swift: The Eras Tour

2,3 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 9

9. Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

1,8 milyon dolar

Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi) - 10
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