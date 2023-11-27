Napolyon beklentinin üstünde ama zirvede değil (24-26 Kasım ABD gişesi)
Disney'in yeni animasyonu "Wish"in (Dilek) bilet satışları 20 milyon dolarla beklentilerin altında kaldı. Film, Açlık Oyunları devam filmi "Kuşların ve Yılanların Şarkısı" ve Ridley Scott'ın tarihi destanı "Napolyon"un ardından üçüncü sıraya yerleşti. 200 milyon dolar bütçeli "Napolyon", beklentilerin üstünde, ABD'de yaklaşık 21 milyon dolar ve dünya çapında 78,8 milyon dolarlık hasılatla haftanın ikincisi oldu. İşte 24-26 Kasım hafta sonunda ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...
1. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı
29 milyon dolar