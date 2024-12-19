Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi

MİTOLOJİDE NARDUGAN BAYRAMI

Nardugan Bayramı, Orta Asya Türk topluluklarının doğayla iç içe yaşayan kadim kültürlerinden doğmuş bir bayramdır. Türk mitolojisinde, karanlık ve ışık arasındaki mücadele önemli bir yer tutar. Efsaneye göre, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta (kış gündönümü), kötülükler ve karanlık güçler güneşi esir alır.