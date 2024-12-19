Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi
Nardugan Bayramı, Türk mitolojisinde güneşin zaferi, yaşamın döngüsü ve umudun yeniden doğuşunu simgeleyen köklü bir kültürel mirastır.Bazı tarihçiler, Nardugan Bayramı’nın kutlama biçimlerinin, günümüzdeki yılbaşı kutlamaları ve Noel gelenekleriyle bazı benzerlikler taşıdığına dikkat çeker. Özellikle ağaç süsleme, hediye verme ve dilek tutma gibi geleneklerin kökeninin Nardugan’a dayandığına dair teoriler bulunmaktadır. Peki, Nardugan Bayramı ne zaman kutlanır?
Nardugan Bayramı, Orta Asya Türk topluluklarında kış gündönümünü kutlamak amacıyla yapılan eski bir Türk bayramıdır. Güneşin karanlığı yenmesi, günlerin uzamaya başlaması ve doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Bu bayram, Türk mitolojisi ve Şamanizm inançlarıyla iç içe geçmiş zengin bir kültürel mirasa sahiptir.