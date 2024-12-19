Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi

Nardugan Bayramı, Türk mitolojisinde güneşin zaferi, yaşamın döngüsü ve umudun yeniden doğuşunu simgeleyen köklü bir kültürel mirastır.Bazı tarihçiler, Nardugan Bayramı’nın kutlama biçimlerinin, günümüzdeki yılbaşı kutlamaları ve Noel gelenekleriyle bazı benzerlikler taşıdığına dikkat çeker. Özellikle ağaç süsleme, hediye verme ve dilek tutma gibi geleneklerin kökeninin Nardugan’a dayandığına dair teoriler bulunmaktadır. Peki, Nardugan Bayramı ne zaman kutlanır?

Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi - 1

Nardugan Bayramı, Orta Asya Türk topluluklarında kış gündönümünü kutlamak amacıyla yapılan eski bir Türk bayramıdır. Güneşin karanlığı yenmesi, günlerin uzamaya başlaması ve doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Bu bayram, Türk mitolojisi ve Şamanizm inançlarıyla iç içe geçmiş zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

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Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi - 2

NARDUGAN BAYRAMI TARİHİ

Nardugan Bayramı, kış gündönümü olan 21-22 Aralık civarında kutlanır. Türk mitolojisine göre, karanlık güçler güneşi esir alır ve güneşin yeniden doğması için dualar edilir, ritüeller yapılır. Güneşin zaferiyle ışık, sıcaklık ve bereket geri gelir.

Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi - 3

MİTOLOJİDE NARDUGAN BAYRAMI

Nardugan Bayramı, Orta Asya Türk topluluklarının doğayla iç içe yaşayan kadim kültürlerinden doğmuş bir bayramdır. Türk mitolojisinde, karanlık ve ışık arasındaki mücadele önemli bir yer tutar. Efsaneye göre, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta (kış gündönümü), kötülükler ve karanlık güçler güneşi esir alır.

Nardugan Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? Nardugan Bayramı tarihi - 4

İnsanlar, güneşi özgür bırakması için Umay Ana ve gök tanrısı Ülgen gibi mitolojik varlıklara dua ederler, şenlikler düzenler ve çeşitli ritüeller gerçekleştirirler.

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