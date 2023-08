Nasıl K-pop idolü olunur: İnsani olmayan stajyerlik programı

ORTALAMADA KALAN YATAK YERİNE MAT ÜZERİNDE UYUYOR

Staj aşamasında başarı gösterenlerin ilk ödülü 3-4 kişilik bir odada kendine ait bir yatağa sahip olmak. Ortalama bir performansa sahip bireyler ise dans stüdyosunda mat üzerinde uyumak zorunda kalabiliyor.

Gruplar ancak çok başarılı olursa kendilerine ait evlerde yaşayabiliyor.

Bunların yanı sıra adaylar, eğitmenleri tarafından sert eleştirilere maruz kalıp, zayıf kalabilmek için aç yaşamaya mecbur bırakılabiliyor. Müzik, dans, yabancı dil, hitabet ve görgü kurallarının öğretildiği süreçte adaylar, "Nasıl daha iyi olabilirim?" endişesine kapılıyor.

CJ ENM'den Ok, adayların, genç oldukları için hata yapabileceğini söyleyerek, stajyerlik sürecinde alınan eğitimle bunların telafi edilebileceğini ifade etti.

Stajyerler, uykusuz kalarak, hatta hasta olsalar bile dans provalarından ödün vermiyor. En iyilerin hayatta kalabildiği bu "açlık oyununa" benzeyen sisteme bazı adaylar uyum sağlayamıyor ve pes ediyor.

Süresi belli olmayan stajyerlikte adayların bu aşamayı geçme garantileri de yok. Diğer yandan staja başlarken sözleşme imzalayan adaylar ayrılmak istediğinde ise büyük tazminat yükünün altına girebilir.

CJ ENM Dijital Müzik Başkan Yardımcısı Ok, K-Pop idollerinin her birinin "sanatçı" olduğunu belirterek, "Sanatçı olmak için ihtiyacınız olan her şeyi yaparsınız." ifadesini kullandı. Ok, K-Pop söz konusu olduğunda, stajyerlerin sadece yetenekleriyle değil, ahlaki olarak da ön plana çıktığını savundu.