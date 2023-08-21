Nasıl K-pop idolü olunur: İnsani olmayan stajyerlik programı

Özellikle Asya'da birçok gencin yerinde olmak istediği ve hatta aralarında kilometrelerce mesafe olmasına rağmen derin duygusal bağ kurduğu "K-pop" idollerinin yaşamı çok da insani koşullarda değil.

ABD'deki Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Samuel Richards'a göre, genç yaşta ünlü olmak stresli hayatı beraberinde getiriyor. Richards, 12-13 yaşlarında kendini bu yola adayan çocukların "idol olmak" için eğitim aldıklarını ve bunun dışında bir hayatı olmadığını söylüyor.