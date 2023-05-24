Natalie Portman'dan Cannes'a "çifte standart" eleştirisi

"Sevginin Gücü"nde (Leon: The Professional) canlandırdığı Mathilda karakteri ile şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Natalie Portman, kadınlara uygulanan çifte standarttan yakındı.
"Black Swan" (Siyah Kuğu) filmiyle Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Natalie Portman, yeni filmi "May December" için 76. Cannes Film Festivali'ne katıldı.
41 yaşındali ödüllü oyuncu, kadınların nasıl davranması gerektiğine dair öne sürülen fikirlere tepki gösterdi.
Filmin basın toplantısına katılan oyuncu, özellikle Cannes gibi festivallerde kadınlara bazı zorunluluklar getirildiğini söyledi. Portman "Bu festivalde, erkeklerle kıyaslandığında, belli bir şekilde davranmamız bekleniyor" dedi.
Oyuncu, "Kadınlar olarak nasıl görünmemiz, kendimizi nasıl lanse ettiğimiz üzerine kalıplaşmış bir algı var" ifadesini kullandı.
Cannes Film Festivali'ne Julianne Moore ile başrolleri paylaştığı "May December" için katılan Portman, festivalde performansıyla büyük beğeni topladı.
Todd Haynes yönetmenliğindeki film, gösterimin ardından 6 dakika boyunca alkışlandı.