Nazi kılığına giren Roger Waters'a soruşturma

Efsanevi müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Almanya'nın başkenti Berlin’de verdiği konserde Nazi üniformasıyla sahneye çıktı, ardından da İsrail’i diktatör Adolf Hitler’in Almanya’sıyla karşılaştırmak için Holokost’un en bilinen mağdurlarından olan Yahudi yazar Anne Frank’ın adını ekrana yansıttı.
Ayrıca söz konusu ekranda geçen yıl İsrail polisince vurularak öldürülen El Cezire muhabiri Abu Akleh’in adı da yer aldı. Konserde üzerinde Davut Yıldızı olan şişme bir domuz seyircilerin üzerinde süzülürken, ünlü müzisyen konser sırasında Nazi ordusunun 2. Dünya Savaşı sırasında kullandığı MP40 tipi makineli tüfek benzeri bir maketle kalabalığa ateş ediyormuş gibi yaptı.
Waters’ın bu gösterisi tepkiye yol açarken, polis Waters'a soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Nazi sembolleri, bayrakları ve üniformaları Almanya'da yasak. Polis, Waters'ın "halkı galeyana getirmek" suçlamasıyla soruşturulduğunu bildirdi.
Polis Sözcüsü Waters'ın giydiği kostümün "Kamu barışını tehdit eder şekilde, kurbanların kimliğine zarar verdiğini ve aynı zamanda Nazi rejiminin şiddet dolu ve keyfi yönetimini meşru kılma ve yüceltme kapasitesi olduğunu" söyledi.
79 yaşındaki İngiliz sanatçı henüz bir yorum yapmazken, sosyal medya kullanıcıları, üniformanın grubun en ünlü albümlerinden "The Wall" ve aynı adlı filmde yer alan sahnelerin bir yeniden canlandırması olduğunu söyleyerek Waters'ı savundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Waters'ın geçmişteki konserlerde aynı kostümü defalarca giydiğine dikkat çekti.
Aralarında Merkezi Yahudi Konseyi'nin de bulunduğu Yahudi grupların Waters'ı Yahudi karşıtlığıyla suçlamasının ardından Münih, Frankfurt ve Köln'deki konserler iptal edilmeye çalışılmıştı.
Waters, Filistin'deki İsrail işgaline karşı kampanya yürüten Filistinlilerin öncülüğündeki Boykot, Tecrit ve Yaptırım oluşumunun bir üyesi.
Waters suçlamaları reddetmiş ve konserleri iptal ettirme girişimleri başarısız olmuştu. Waters'ın internet sitesinde Almanya turnesinin son ayağı olan 28 Mayıs'taki Frankfurt konserinin, planlandığı gibi yapılacağı görünüyor.