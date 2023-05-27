Nazi kılığına giren Roger Waters'a soruşturma

Efsanevi müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Almanya'nın başkenti Berlin’de verdiği konserde Nazi üniformasıyla sahneye çıktı, ardından da İsrail’i diktatör Adolf Hitler’in Almanya’sıyla karşılaştırmak için Holokost’un en bilinen mağdurlarından olan Yahudi yazar Anne Frank’ın adını ekrana yansıttı.

Ayrıca söz konusu ekranda geçen yıl İsrail polisince vurularak öldürülen El Cezire muhabiri Abu Akleh’in adı da yer aldı. Konserde üzerinde Davut Yıldızı olan şişme bir domuz seyircilerin üzerinde süzülürken, ünlü müzisyen konser sırasında Nazi ordusunun 2. Dünya Savaşı sırasında kullandığı MP40 tipi makineli tüfek benzeri bir maketle kalabalığa ateş ediyormuş gibi yaptı.