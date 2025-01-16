Nazım Hikmet, doğumunun 123. yılında İstanbul'da anıldı

"TÜRKİYE'DE YENİ NESLİN ONU DAHA YAKINDAN TANIMASI, AİLESİ OLARAK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ"
Vakfın yönetim kurulundan ve aileden Aslı Yaltırım Savaş da Nazım Hikmet'in böyle etkinliklerde anılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye'de yeni neslin onu daha yakından tanıması, ailesi olarak en büyük isteğimiz." ifadesini kullandı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise programda yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in Şişli'yle olan bağının, burada geçirdiği yılların, sanatına olan etkilerinin, bıraktığı izlerin bir dokümanda toplandığını dile getirerek, "Şişli'nin Nazım'a, Nazım'ın Şişli'ye kattıklarını belgeledik. Şişli'nin belleğine bir doküman olarak bıraktık. Bu değerli çalışmaya katkı koyan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Nazım Hikmet'in bizlere bıraktığı mirası bir kez daha hep birlikte hatırlatmak istiyorum. Özgürlüğe olan inanç, barış, halkların kardeşliği ve adalete duyulan büyük özlem... Büyük şairimizin doğumunun 123. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." dedi.