Nazım Hikmet, doğumunun 123. yılında İstanbul'da anıldı

"İNSANLAR GERÇEK BİLGİYE ULAŞAMIYOR"

Nazım Hikmet'in ailesinden ve vakfın yönetim kurulundan sanatçı Murat Germen, "Ben Nazım Hikmet'in ve annesi ressam Celile Hanım'ın yaşadığı daha sonra yerine yapılan apartmanda yaşadım. O bağ dolayısıyla Nazım, hep Kadıköy'le bağlantılandırılır. Şişli'de bir hayatı olduğu konusunda ortalıkta çok net bilgi dolaşmıyordu. Dolayısıyla bu kitabın o anlamda bir değeri var." dedi.

Germen, Nazım Hikmet adına bir müze de yapmak istediklerini ve kendisine dair çok fazla yanıltıcı bilgilerin yer aldığını belirterek, "İnsanlar gerçek bilgiye ulaşamıyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse, Celile Hanım'ın adı Celile Uğuraldım'dır. Celile Hikmet diye geçiyor. Öyle bir soyadı yok. Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından bir tanesi. 50 yaşında kendi başına Paris'e akademiye gidiyor. Orada eğitim görüyor, çok cesur bir kadın. O yüzden biz buralardayız. Sahiplenmek için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.