"Necdet Efendi"nin 89 yıl önce müzeye bağışladığı mezar stelini ilk kez gören kızı duygulandı

Necdet'in ailesine ulaşılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 yıllık çalışmada Necdet'in "Uluer" soyadını aldığı, Kara Harp Okulu'ndan pilot teğmen rütbesiyle mezun olup albay rütbesiyle de emekliliğe ayrıldığı tespit edildi.

Ayrıca Necdet'in emekli olduktan sonra yaşadığı bir uçak kazasında hayatını kaybettiği, eşinin ve oğlunun da yaşamını yitirdiği, kızı Münevver Kuzu'nun ise Ankara Çankaya'da ikamet ettiği belirlendi.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonunda ulaşılan Münevver Kuzu ve eşi Mustafa Kuzu, Troya Müzesi'ne davet edildi. Babası "Necdet Efendi" için Troya Müzesi'nde oluşturulan özel alanda, onun bağışladığı mezar stelini gören Münevver Kuzu duygu dolu anlar yaşadı.