Neslihan Atagül'ün 'Ah Belinda' filminin çekimleri tamamlandı

Haberler | 03.07.2022 - 13:07
En son Star'da yayınlanan 'Sefirin Kızı' dizisiyle ekranlarda yer alan Neslihan Atagül, Atıf YIlmaz klasiği 'Aaahh Belinda'nın yeniden çevrimi 'Ah Belinda' filmiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Atagül, çekimlerin tamamlandığını Instagram paylaştığı bir dizi fotoğrafla duyurdu.
Atagül, sette çekilen fotoğraflarını, "Beni destekleyen tüm ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız! Harikaydınız…" mesajıyla paylaştı.
OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği film, Netflix'te yayınlanacak.
Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminde başrolde Müjde Ar yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yılmaz Zafer, Macit Koper, Mehmet Akan, Füsun Demirel, Erol Durak, Güzin Özipek gibi isimler bulunuyor.
Senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı film, 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplam üç kategoride ödül kazandı.
'Aaahh Belinda'nın konusu kısaca şöyle:
Serap (Müjde Ar), modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Pişirmek, temizlik ve çocuk doğurmaktan ibaret olan kadına biçilmiş geleneksel rolü hor görmekte, dönemin şartlarına nazaran Avrupai bir yaşam sürmektedir. İlk defa bir reklam filminde oynamayı kabul eder. Piyasaya yeni sürülen Belinda isimli şampuanın reklamında Naciye isimli, iki çocuklu, tipik bir ev kadınını canlandıracaktır. Çekimler esnasında boyut değiştirerek birden kendini Belinda reklamındaki Naciye olarak bulur. Erkek arkadaşı Suat dahil kimseyi Serap olduğuna inandıramaz. Israrlı açıklamaları fayda etmez ve kendini akıl hastanesinde bulur. Tam yeni hayatını kabullenmeye başlamışken önceki hayatına geri döner.