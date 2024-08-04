Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir
Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer'daki Martha karakterine ilham verdiği iddia edilen Fiona Harvey, Netflix'e dava açmıştı. Netflix, dizideki bazı gerçeklerin çarpıtıldığını kabul etti.
Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer'a ilham verdiği iddia Fiona Harvey, bir televizyon röportajında Netflix'i dava etmekle tehdit etmişti. Harvey daha sonra Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.
Netflix'in diziyle ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.