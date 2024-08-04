Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir

Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer'daki Martha karakterine ilham verdiği iddia edilen Fiona Harvey, Netflix'e dava açmıştı. Netflix, dizideki bazı gerçeklerin çarpıtıldığını kabul etti.

Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir - 1

Netflix'in popüler dizisi Baby Reindeer'a ilham verdiği iddia Fiona Harvey, bir televizyon röportajında Netflix'i dava etmekle tehdit etmişti. Harvey daha sonra Netflix'e 170 milyon dolarlık dava açtı.

Netflix'in diziyle ilgili yaptığı açıklama gündem oldu. 

N-LIFE HABERLERİ

Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir - 2

HAPSE GİRDİ DENMİŞTİ

Komedyen Richard Gadd'ın gerçek hayat deneyimine dayanan dizide Martha karakterinin hapse girdiği belirtiliyor ve karakterin "iki kez hüküm giymiş bir sapık" olduğuna dikkat çekiliyor.

Gerçek Martha olduğunu iddia eden Fiona Harvey "Baby Reindeer kesinlikle gerçek bir hikaye değil. Ben 'hüküm giymiş bir sapık' değilim. Hiçbir zaman suçlanmadım. Hiç kimse beni bu şekilde sunmak veya görüntümü kullanmak için iznimi istemedi" demişti.

Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir - 3

DAVA SONUCUNU ETKİLEYEBİLİR

Deadline'ın haberine göre, Netflix dizideki bazı olayların değiştirildiğini, gerçek Martha'nın aslında Gadd'ı takip etmekten dolayı mahkum edilmediğini kabul etti.

Bu itirafın, Netflix'e karşı açılan 170 milyon dolarlık  davanın sonucunu etkileyebileceği düşünülüyor.

Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir - 4

Dizinin yaratıcı ve başrol oyuncu Richard Gadd daha önceki açıklamalarında "Martha Scott, Fiona Harvey değil. Tıpkı dizideki tüm karakterler gibi Martha da kurmaca bir karakter" demişti.

BABY REINDEER HAKKINDA

Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor. Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.

Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir - 5

Popüler mini dizinin ilk bölümünde "Bu gerçek bir hikaye" ifadesi yer alıyor.

Dizinin bitiş jeneriğinde ise dizinin "gerçek olaylara dayandığı ancak belirli karakterlerin, isimlerin, olayların, konumların ve diyalogların dramatik amaçlarla kurgulandığı" söyleniyor.

Dizi birçok dalda Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi.

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