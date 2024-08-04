Netflix'in "Baby Reindeer" itirafı dava sonucunu etkileyebilir

Dizinin yaratıcı ve başrol oyuncu Richard Gadd daha önceki açıklamalarında "Martha Scott, Fiona Harvey değil. Tıpkı dizideki tüm karakterler gibi Martha da kurmaca bir karakter" demişti.

BABY REINDEER HAKKINDA

Popüler dizi, İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yaratıldı. Gadd aynı zamanda dizinin başrolünde oynuyor. Yılın en çok izlenen yapımlarından biri olan Baby Reindeer, yazar ve peşindeki takıntılı hayranını konu alıyor.