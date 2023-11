New York Metropolitan Müzesi’nden gelen Sonsuzluk Kapıları NFT sergisi Side Antik Kent’te

Hakan Yılmaz ve Seyd Ahmet’in dünyanın farklı yerlerinde ve dönemlerinde üretilmiş çini örneklerinin kolajlanmasıyla hazırladıkları "Gate of Eternity/Sonsuzluk Kapıları" isimli NFT sergisi New York’un ardından Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında Side Antik Tiyatro’da sergileniyor.

İki sanatçının bu eseri geçtiğimiz hafta Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında New York The Metropolitan Museum of Art'ta sergilenmişti.

Kökleri Mezopotamya’ya uzanan, Osmanlı tezhiplerinde ve çinilerinde görülen, sonsuzu hedef alan, sınırlandırılmamış kompozisyon anlayışının teknoloji ile buluştuğu yerden doğan “Gate of Eternity,” koleksiyonu iç içe geçmiş sürekli bir döngü içinde devinen motifleri ile sonsuzluğun kapılarını aralıyor.

Hakan Yılmaz ve Seyid Ahmet bu koleksiyon için, devlet müzesinden özel izinle kronolojik şekilde benzersiz çini motiflerinin fotoğraflarını alarak, onları 4K olarak anime ettiler. 50 eşsiz parçadan oluşan koleksiyon içinde çeşitli algoritmalar ile kolajlandığı bu çalışmalar, geleneksel sanatların zamansızlığını sanal dünyada gözler önüne sererken blockchain üzerinde saklanarak korunuyor.