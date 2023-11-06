New York Metropolitan Müzesi’nden gelen Sonsuzluk Kapıları NFT sergisi Side Antik Kent’te

30 SANATÇININ ESERLERİNDEN OLUŞAN BİR SEÇKİ

Çağdaş sanat dijital platformu Kolekta’nın "Uzak Yakın Sergiler" projesi, çağdaş sanat alanında üretim yapan sanatçıların erişilebilirliğini ve etkileşimini güçlendirmek için İstanbul dışına taşan yeni bir sanat platformu olarak sanatseverle buluşuyor.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında ikincisi gerçekleşen "Uzak Yakın Vol. 2 Antalya", 20 Kasım tarihine kadar Antalya Kaleiçi’ndeki Belmondo Evi’nde sanatseverleri ağırlayacak. "Uzak/Yakın", yaşamda olduğu gibi sanatta da yalnızca tek bir istikametin olmadığının bilincinde kalarak hayatın ve sanatın birbirine temas ettiği ortak ve yeni ufuklar yaratmakla ilgileniyor. "Uzak Yakın Vol.2 Antalya"da, resimden fotoğrafa, heykelden dijitale farklı disiplinlerde üretim yapan 30 sanatçının eseri yer alıyor.