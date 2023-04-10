Nicholas Cage'in Drakula karakteri için dişlerini törpülettiği ortaya çıktı

"Nic sözlerini düzgün bir şekilde ifade etmek ve duyurmak istedi, bu nedenle kaplamaların ince olması önemliydi" diyen Tinsley, kullanılan teknolojinin gerektiğinde keskin takma dişlerde hızlı ayarlamalar yapılmasına izin verdiğini ekledi.

Drakula'nın ünlü sivri dişlerini yapmak için 3D baskı kullandıklarını söyleyen Tinsley, "Bildiğim kadarıyla bu, tüm takma dişleri yapmak için 3D baskı kullandığımız ilk filmdi" dedi.

Tinsley ayrıca, "3D baskıya balıklama atladık. Nic'in dişlerini tarayıp dijital olarak şekillendirdik" diye konuştu.