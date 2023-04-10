Nicholas Cage'in Drakula karakteri için dişlerini törpülettiği ortaya çıktı

Oscar ödüllü oyuncu Nicholas Cage, komedi-korku türündeki filmi “Renfield”da Kont Drakula olmak için çok çaba sarf etti.
59 yaşındaki aktör, rolünün hakkını verebimek için dişlerini törpületmeye bile razı oldu.
Filmin makyaj sanatçısı Christien Tinsley, Cage'in vampir karakteri için dişlerini törpülettiğini ve 3 boyutlu baskılı takma dişler taktığını anlattı.
Variety dergisine konuışan Tinsley, "Nic'in dişlerini törpülettik ve takma dişler Nic'in konuşmasını engellemeyecek, rahatça konuşmasına izin verecek şekilde takıldı" dedi.
"Nic sözlerini düzgün bir şekilde ifade etmek ve duyurmak istedi, bu nedenle kaplamaların ince olması önemliydi" diyen Tinsley, kullanılan teknolojinin gerektiğinde keskin takma dişlerde hızlı ayarlamalar yapılmasına izin verdiğini ekledi.
Drakula'nın ünlü sivri dişlerini yapmak için 3D baskı kullandıklarını söyleyen Tinsley, "Bildiğim kadarıyla bu, tüm takma dişleri yapmak için 3D baskı kullandığımız ilk filmdi" dedi.
Tinsley ayrıca, "3D baskıya balıklama atladık. Nic'in dişlerini tarayıp dijital olarak şekillendirdik" diye konuştu.
Yönetmen Chris McKay'in yeni filminde Cage vampiri canlandırırken Nicholas Hoult, Drakula'nın uzun süredir acı çeken asistanı ve uşağı olan, filme adını veren karakteri canlandırıyor.
McKay kısa süre önce bir röportajda, "hangi sahneyi çekerlerse çeksinler Cage'in, çekimi durdurduktan sonra da yüzde 100 o tavırla davranmayı sürdürdüğünü" iddia etmişti.
Yönetmen, Drakula bir sahnede "biraz soğuk" davranıyorsa Cage'in de çekimler arasında soğuk davrandığını söylemişti.
Ancak daha sonra Cage, çekime ara verildiği zamanlarda mesafeli davrandığını reddetmişti. The Hollywood Reporter'a konuşan Cage, "Böyle bir şey hatırlamıyorum, Chris'in neden böyle dediğini bilmiyorum" demişti.
Cage, "Hem Chris McKay'le hem de Nick Hoult'la çekimler arasında çok güldüm, belki de onun deneyimi buydu, belki de ağzımda halen belli bir şekilde konuşmama neden olan sivri dişlerim vardı diye böyle oldu ama benim deneyimim bu değildi" ifadesini kullandı.
Renfield filmi, 14 Nisan'da vizyona girecek.