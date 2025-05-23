Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum''

''YAS SÜRECİNDEYİM''

Allure dergisine konuşan yıldız isim, ''Annemin kaybı beni baştan sona değiştirdi. Çok kırılgan hissediyorum. Bazen bu konuda sessiz kalmayı ve bu duyguyu daha içsel bir şekilde yaşamayı tercih ediyorum. O kadar derin bir sevginin kaybı, bir o kadar ağır oldu. Şu an yas sürecindeyim'' ifadelerini kullandı.