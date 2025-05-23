Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum''

Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, bu acının hayatında derin izler bıraktığını söyledi.

Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum'' - 1

''YAS SÜRECİNDEYİM''

Allure dergisine konuşan yıldız isim, ''Annemin kaybı beni baştan sona değiştirdi. Çok kırılgan hissediyorum. Bazen bu konuda sessiz kalmayı ve bu duyguyu daha içsel bir şekilde yaşamayı tercih ediyorum. O kadar derin bir sevginin kaybı, bir o kadar ağır oldu. Şu an yas sürecindeyim'' ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum'' - 2

İki genç kız annesi olan Nicole Kidman, çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiyi ise şu sözlerle anlattı:

"Kızlarımın yataklarına oturup onlarla en özel şeyleri konuşabiliyorum. Özür dileyebildiğim gibi onlara karşı da gelebiliyorum. Bu ilişkiyi seviyorum.''

Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum'' - 3

''GELECEĞE DÖNÜK YAŞAYAN BİRİYDİM''

Yaş alma süreci hakkında konuşan Kidman, “Evet, yaşlanmak zor. Hep geleceğe dönük yaşayan biriydim ama bir noktada ‘Ah’ diyorsun… Geleceğin üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını kabullenmek zor. Belki de sevdiklerini aniden kaybetmenin etkisi bu. Artık önümde değil, arkamda daha çok zaman var. Bu farkındalık, bende büyük bir değişim yaratıyor'' dedi.

Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum'' - 4

''DÜNYAYI UZAYDAN GÖRMEK İSTERDİM''

Varoluşla ilgili düşüncelerini de paylaşan Kidman, ''Bu çağda, bu dünyada insan olmak ne anlama geliyor? Dünyayı uzaydan görmek isterdim. Çimenlere uzanıp ‘Astronot olmak istiyorum’ diyen bir çocuktum ben. O deneyimi yaşayıp daha sonra yuvama dönmek isterdim'' şeklinde konuştu.

Nicole Kidman ölen annesi hakkında konuştu: ''Çok kırılgan hissediyorum'' - 5

Şimdilerde The Perfect Nanny ve Holland gibi projelerle adından söz ettiren Nicole Kidman, bu yaz kendine zaman ayırmayı planladığını söyledi.

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