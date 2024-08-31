Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı
Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "Babygirl" filmi Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Kidman'ın "İzlemeye cesaretim yok" dediği film, yaklaşık 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın yeni filmi "Babygirl" adını taşıyor.
57 yaşındaki oyuncunun Halina Reijn tarafından yönetilen yeni filmi Venedik Film Festivali'nde gösterildi.