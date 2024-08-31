Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman'ın başrolünü üstlendiği "Babygirl" filmi Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Kidman'ın "İzlemeye cesaretim yok" dediği film, yaklaşık 7 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı - 1

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın yeni filmi "Babygirl" adını taşıyor.

57 yaşındaki oyuncunun Halina Reijn tarafından yönetilen yeni filmi Venedik Film Festivali'nde gösterildi.

N-LIFE HABERLERİ

Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı - 2

New York'ta yaşayan üst düzey bir iş insanı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alan film, 6,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Seyircilerin coşkulu tezahüratları esnasında Kidman, yönetmen Reijn'e sarıldı.

Filmde Kidman'a Sophie Wilde, Antonio Banderas ve Jean Reno gibi isimler eşlik ediyor.

Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı - 3

"BU FİLM ÇOK CÜRETKAR"

Vanity Fair dergisine konuşan yıldız "İçimde bir his var. Tamam, bu film beyazperdede insanlarla birlikte izlemek için yapıldı. Ama bu film çok cüretkar. O kadar cesaretim olduğundan emin değilim" demişti.

Kidman "Daha önce bu tür filmler yaptım ama bu kadar da değildi" diyerek yeni filmini izlemeye cesaret edemediğini söyledi. 

Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı - 4

Kidman, filmdeki bazı sahnelerin "tüm dünyanın görebileceği tarzda şeyler olmadığını" kabul etti.

Oyuncu "Bir oyuncu, bir kadın, bir insan olarak kendimi çok açıkta hissettim. 'Az önce ben ne yaptım? Nereye gittim? Ne yaptım? diyordum kendime" ifadelerini kullandı.

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