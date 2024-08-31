Nicole Kidman'ın "izlemeye cesaret edemediği" filmi Venedik'te ayakta alkışlandı

"BU FİLM ÇOK CÜRETKAR"

Vanity Fair dergisine konuşan yıldız "İçimde bir his var. Tamam, bu film beyazperdede insanlarla birlikte izlemek için yapıldı. Ama bu film çok cüretkar. O kadar cesaretim olduğundan emin değilim" demişti.

Kidman "Daha önce bu tür filmler yaptım ama bu kadar da değildi" diyerek yeni filmini izlemeye cesaret edemediğini söyledi.