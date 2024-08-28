Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok
Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman yeni filmini izlemek için "cesarete" ihtiyacı olduğunu söyledi.
Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın yeni filmi "Babygirl" adını taşıyor.
57 yaşındaki oyuncunun Halina Reijn tarafından yönetilen yeni filmi gelecek hafta Venedik Film Festivali'nde gösterilecek. Ancak oyuncu, yeni filmini izleyebileceğinden emin değil.