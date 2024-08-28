Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok

Hollywood'un usta oyuncularından Nicole Kidman yeni filmini izlemek için "cesarete" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok - 1

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın yeni filmi "Babygirl" adını taşıyor.

57 yaşındaki oyuncunun Halina Reijn tarafından yönetilen yeni filmi gelecek hafta Venedik Film Festivali'nde gösterilecek. Ancak oyuncu, yeni filmini izleyebileceğinden emin değil.

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Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok - 2

"BU FİLM ÇOK CÜRETKAR"

Vanity Fair dergisine konuşan yıldız "İçimde bir his var. Tamam, bu film beyazperdede insanlarla birlikte izlemek için yapıldı. Ama bu film çok cüretkar. O kadar cesaretim olduğundan emin değilim" dedi.

Kidman "Daha önce bu tür filmler yaptım ama bu kadar da değildi" diyerek yeni filmini izlemeye cesaret edemediğini söyledi.

Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok - 3

Kidman, filmdeki bazı sahnelerin "tüm dünyanın görebileceği tarzda şeyler olmadığını" kabul etti.

Oyuncu "Bir oyuncu, bir kadın, bir insan olarak kendimi çok açıkta hissettim. 'Az önce ben ne yaptım? Nereye gittim? Ne yaptım? diyordum kendime" ifadelerini kullandı.

Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok - 4

FİLMİN KONUSU

"Babygirl," New York'ta yaşayan üst düzey bir iş adamı olan Romy'nin, (Kidman) şirketin yeni stajyeri (Harris Dickinson) ile gizli bir ilişki yaşamasını konu alıyor.

Filmde Kidman'a Sophie Wilde, Antonio Banderas ve Jean Reno gibi isimler eşlik ediyor.

Nicole Kidman'ın, yeni filmini izlemeye "cesareti" yok - 5

Kidman'ın yıldızı, Tom Cruise'un Days of Thunder (1990) filmiyle parladı. İkili, aynı yıl dünyaevine girdi.

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