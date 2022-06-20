Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.06.2022 - 13:30
Müze Müdürü Yakup Ünlüler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nin kuzeybatısında 2018'de yaptıkları tespit çalışmalarında bir yerleşim ve nekropol (mezarlık) alanı tespit ettiklerini söyledi.
Ünlüler, altı sondaj kazısı sonunda Roma dönemine ait mimari yapı kalıntılarıyla Bizans dönemine ait mezar yapıları tespit ettiklerini ve alanın Roma döneminden sonra Bizans döneminde mezarlık alanı olarak kullanıldığının anlaşıldığını söyledi.
Eserin ince grenli mermerden yapıldığını söyleyen Ünlüler, "Yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş. Dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip. Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize gösteriyor” dedi.
Mermerin kaliteli, işçiliğin çok yüksek olması nedeniyle figürü rütbeli ya da zengin birisinin yaptırdığını düşündüklerini söyleyen Ünlüler, "Eserin tanrıçadan daha çok genç bir kadını tasvir ettiğine dair düşüncemiz var" diye konuştu.
Müzenin 4. salonunda Tyana Antik Kenti'nden çıkarılan Roma dönemine ait eserlerin sergilendiğini de bildiren Ünlüler, bu eserin de vitrinde yapılacak düzenlemenin ardından ziyarete açılacağını belirtti.
Ünlüler, alanın Kayseri Koruma Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini söyleyerek, "Bu alanlarda bilimsel kazı dışında bir uygulama yapılamaz. O bölgede Tyana Antik Kenti kazı başkanlığınca kazı çalışmaları planlanıyor. Yürütülecek bilimsel kazı çalışmalarıyla bu alanda bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü önemli bir yer” şeklinde konuştu.