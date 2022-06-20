Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Haberler - Anadolu Ajansı | 20.06.2022 - 13:30

Niğde Müze Müdürlüğü'nce Tyana Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazısı çalışmalarında Roma dönemine ait yüz hatları belirgin ve yıpranmamış mermerden kadın figürü bulundu. Kazılarda eserin yanı sıra Bizans dönemine ait mezar yapıları da bulundu.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 1

’deki Tyana Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazılarında döneminden kalma mermerden kadın figürü bulundu.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 2

Müze Müdürü Yakup Ünlüler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nin kuzeybatısında 2018'de yaptıkları tespit çalışmalarında bir yerleşim ve nekropol (mezarlık) alanı tespit ettiklerini söyledi.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 3

BİZANS'A AİT MEZAR YAPILARI

Ünlüler, altı sondaj kazısı sonunda Roma dönemine ait mimari yapı kalıntılarıyla Bizans dönemine ait mezar yapıları tespit ettiklerini ve alanın Roma döneminden sonra Bizans döneminde mezarlık alanı olarak kullanıldığının anlaşıldığını söyledi.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 4

"İKİNCİ YÜZYILA AİT"

Eserin ince grenli mermerden yapıldığını söyleyen Ünlüler, "Yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş. Dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip. Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 5

"TANRIÇADAN DAHA ÇOK GENÇ BİR KADINI TASVİR EDİYOR"

Mermerin kaliteli, işçiliğin çok yüksek olması nedeniyle figürü rütbeli ya da zengin birisinin yaptırdığını düşündüklerini söyleyen Ünlüler, "Eserin tanrıçadan daha çok genç bir kadını tasvir ettiğine dair düşüncemiz var" diye konuştu.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 6

ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER SERGİLENİYOR

Müzenin 4. salonunda Tyana Antik Kenti'nden çıkarılan Roma dönemine ait eserlerin sergilendiğini de bildiren Ünlüler, bu eserin de vitrinde yapılacak düzenlemenin ardından ziyarete açılacağını belirtti.

Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu - 7

“BU TİP ESERLERE DAHA ÇOK ULAŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ”  

Ünlüler, alanın Kayseri Koruma Kurulu tarafından birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildiğini söyleyerek, "Bu alanlarda bilimsel kazı dışında bir uygulama yapılamaz. O bölgede Tyana Antik Kenti kazı başkanlığınca kazı çalışmaları planlanıyor. Yürütülecek bilimsel kazı çalışmalarıyla bu alanda bu tip eserlere daha çok ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü önemli bir yer” şeklinde konuştu.

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