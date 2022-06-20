Niğde Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

"İKİNCİ YÜZYILA AİT"

Eserin ince grenli mermerden yapıldığını söyleyen Ünlüler, "Yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş. Dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip. Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize gösteriyor” dedi.