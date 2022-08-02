Niğde'deki höyük kazısında Pers dönemine ait alçı surlar bulundu

"SON DERECE STRATEJİK BİR BÖLGE"

Barat, "Demir Çağı surları yapıldıktan bir süre sonra duvar cephesi alçı taşlarla ve taş dolguyla kaplanmış. Bu taş yapılar, milattan önce 6-4. yüzyılda Pers ve Akhamenid dönemlerinde kullanılmış. Çok önemli çünkü Pers dönemine ait eserler, Kapadokya bölgesinde az var. Burası Hitit döneminde olduğu gibi son derece stratejik olan bölge. Yerel bir hükümdarın işgal ettiği anlamına gelir. Buradan Sinop'tan Tarsus'a giden ve Kilikya kapılarından geçen ana yol kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.