Nilüfer Müzik Festivali'nin kadrosu belli oldu

FESTİVAL COŞKUSU YAŞANACAK

200.000 m2’lik dev festival alanında, ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa’da buluşturacak olan festival; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara bambaşka bir festival deneyimi sunacak.

Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidilebilecek.