Nilüfer Müzik Festivali'nin kadrosu belli oldu

Haberler | 15.06.2022 - 11:33 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 11:39
Türkiye genelinde müzikseverlerin yıl boyunca yolunu gözlediği, en gözde sosyalleşme alanlarından biri haline gelen Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da beklentileri boşa çıkarmayacak. Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi ve No Land’in de aralarında yer aldığı müziğin en iyi isimleri unutulmaz konserlere imza atacak.
Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, Türkiye’de eşine az rastlanır konfor olanaklarıyla çadır kurup konaklayabileceği Nilüfer Müzik Festivali’ne girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Kamp alanında gece, stand-up gösterileriyle devam edecek.
200.000 m2’lik dev festival alanında, ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Bursa’da buluşturacak olan festival; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara bambaşka bir festival deneyimi sunacak.
Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidilebilecek.