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Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı

Haberler | 27.07.2022 - 11:29 - Son Güncelleme : 27.07.2022 - 11:47

Nilüfer Belediyesi’nin “Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel” sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali, konser serisine yeni isimler eklemeye devam ediyor.

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 1

Bu yıl altıncısı organize edilen Nilüfer Müzik Festivali, doğanın tadını çıkartmak isteyen on binlerce müzik tutkununa eşsiz bir festival deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 2

Türkiye ve dünya sahnelerinin önde gelen isimlerini 2-3-4 Eylül tarihlerinde Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda müzik tutkunları ile buluşturacak olan Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı.

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 3

YENİ İSİMLER AÇIKLANDI

Festivalde Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi ve No Land gibi sanatçıların ardından Adamlar, Yüksek Sadakat, Mode XL, Yaşlı Amca, Evdeki Saat, The Away Days, Sedef Sebüktekin, Hedonutopia, Mert Demir, Batu Akdeniz ve Lola Marsch'ın sahne alacağı duyuruldu.

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 4

Müzik ve eğlencenin yanı sıra çevrenin ve ekolojik dengenin korunması amacıyla her sene çeşitli çalışmalar yürüten Nilüfer Müzik Festivali, bu yıl da Nilüfer Belediyesi’nin ‘’İklim Yılı’’ teması çerçevesinde katılımcılara sorumluluk aşılayacak etkinlikler gerçekleştirecek.

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 5

Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, Türkiye’de eşine az rastlanır konfor olanaklarıyla çadır kurup konaklayabileceği festivale girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Gece, kamp alanında stand-up gösterileriyle devam edecek.

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 6

Melike Şahin

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 7

Mor ve Ötesi

Nilüfer Müzik Festivali'nde sahne alacak yeni isimler açıklandı - 8

Resmi afiş

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