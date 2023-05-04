Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Nisan ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin başarılı kadın isimlerinden Simge zirvede yer alırken, yabancı sanatçılar kategorisinde ise The Weeknd nisan ayının şampiyonu oldu.

Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 1

Müzik platformu Muud’un nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli sanatçı listesinde son zamanlara damgasını vuran Simge ilk sırada yer aldı.

Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Simge’nin sevilen albümü "Ben Bazen", nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.

N-LIFE HABERLERİ

Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 2

Rap müziğin başarılı isimlerinden Semicenk & Reynmen’in "Yana Yana" şarkısı da yerli single listesinde zirvenin sahibi oldu.

Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 3

Yabancı sanatçılar kategorisinde hiphop müziğinin yıldız isimlerinden The Weeknd ilk sırada yer aldı.

Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 4

Nisan ayında Tom Odell’in "Another Love" parçası yabancı single listesinde zirveye ulaştı.

Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu - 5

Ellie Goulding‘in "Higher Than Heaven" (Deluxe) albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak kaydedildi.

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