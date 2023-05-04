Nisan ayında en çok dinlenen şarkılar belli oldu

Müzik platformu Muud’un nisan ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belirlendi. Platformda yerli sanatçı listesinde son zamanlara damgasını vuran Simge ilk sırada yer aldı.

Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Simge’nin sevilen albümü "Ben Bazen", nisan ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirveye yerleşti.