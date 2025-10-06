Nobel Ödül Töreni ne zaman 2025? Nobel Ödülü kategoriler ve kazanan isimler

KİMLERİN ADAY GÖSTERİLDİĞİ ÖĞRENİLİR Mİ?

Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan tarihte her sene Nobel Ödülleri dağıtılıyor. Bu tarih Nobel Günü olarak anılır. Ayrıca Nobel Ödülleri'nde adaylıklar en az 50 yıl boyunca açıklanmaz.



Bir bilim insanının Nobel'e aday olabilmesi için bir aday gösterici tarafından belirli bir kategoride aday gösterilmesi gerekir.