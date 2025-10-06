Nobel Ödül Töreni ne zaman 2025? Nobel Ödülü kategoriler ve kazanan isimler
Nobel Ödülleri, her sene İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından dağıtılıyor. Ödül; fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış alanlarının yanı sıra Sveriges Riksbank Ödülü olarak da veriliyor. Kategorilere göre Nobel kazananlar ayrı tarihlerde açıklanıyor. İşte, Nobel Ödül Töreni tarihi...
Nobel Ödülleri, iş insanı ve girişimci Alfred Nobel anısına dağıtılır. Her yıl, bir önceki sene insanlığa büyük fayda sağlamış olan kişilere verlir. İlk Nobel, 1901 yılında sahibini buldu. 6 Ekim'den itibaren ödül sahipleri duyurulacak, tören ise aralık ayında Norveç'te düzenlenecek. Nobel Ödül Töreni ne zaman?