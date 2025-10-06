Nobel Ödül Töreni ne zaman 2025? Nobel Ödülü kategoriler ve kazanan isimler

Nobel Ödülleri, her sene İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından dağıtılıyor. Ödül; fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat ve barış alanlarının yanı sıra Sveriges Riksbank Ödülü olarak da veriliyor. Kategorilere göre Nobel kazananlar ayrı tarihlerde açıklanıyor. İşte, Nobel Ödül Töreni tarihi...

Nobel Ödülleri, iş insanı ve girişimci Alfred Nobel anısına dağıtılır. Her yıl, bir önceki sene insanlığa büyük fayda sağlamış olan kişilere verlir. İlk Nobel, 1901 yılında sahibini buldu. 6 Ekim'den itibaren ödül sahipleri duyurulacak, tören ise aralık ayında Norveç'te düzenlenecek. Nobel Ödül Töreni ne zaman?

2025 NOBEL ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Nobel Ödül Töreni 2025 yılında 10 Aralık günü Norveç Oslo'da gerçekleştirilecek.

Nobel Ödülleri parası için Alfred Nobel, servetinin bir bölümünü buraya aktarmış ve paranın fona dönüştürülmesini, güvenli menkul kıymetlere yatırılmasını belirtilmiştir.

NOBEL ÖDÜLLERİ TAKVİMİ 

Füzyoloji ve tıp alanındaki Nobel Ödülü 6 Ekim'de, fizik alanında 7 Ekim'de, kimya alanında 8 Ekim'deedebiyat alanında 9 Ekim'de sahiplerini buluyor. Nobel Barış Ödülü kazananı ise 10 Ekim'de açıklanacak.

Sveriges Riksbank Ödülü de 13 Ekim'de ilan edilecek.

KİMLERİN ADAY GÖSTERİLDİĞİ ÖĞRENİLİR Mİ?

Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan tarihte her sene Nobel Ödülleri dağıtılıyor. Bu tarih Nobel Günü olarak anılır. Ayrıca Nobel Ödülleri'nde adaylıklar en az 50 yıl boyunca açıklanmaz.

Bir bilim insanının Nobel'e aday olabilmesi için bir aday gösterici tarafından belirli bir kategoride aday gösterilmesi gerekir.

GEÇEN YIL NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLAR

2024 yılında düzenlenen Nobel Ödülleri'nde kazananlar;

Fizik alanında John Hopfield ile Geoffrey Hinton,

Kimya alanında David Baker, Demis Hassabis, John M. Jumper,

Fizyoloji ve Tıp alanında Gary Ruvkun, Victor Ambros,

Edebiyat alanında Han Kang,

Barış dalında Nihon Hidankyo,

Ekonomide ise Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James A. Robinson oldu.

