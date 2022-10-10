Noel Baba Kilisesi'nde yeni buluntulara rastlandı

Antalya'daki Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde yeni keşiflere rastlandı. Noel Baba'nın mezarının yeri ve ayak bastığı zemin ortaya çıktı.
Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, 'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolaos'un Demre'deki kilisesinde 1850'de Rusların, onarımında yarım bıraktığı sanılan kubbedeki üst açıklığının, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ve göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndeki mimariyle aynı olduğunu belirtildi.
Mezarının tam yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulgu olduğunu açıklayan Kurul Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, kazılarda da Aziz Nikolaos'un ayak bastığı zemin döşemelerle mezarın olduğu belirlenen yerin üstünde Hz. İsa'nın freskinin ortaya çıkarıldığını söyledi.
Eravşar, kilisenin, Orta Çağ döneminde denizin yükselmesiyle sular altında kalan Aziz Nikolaos'un psikopos olduğu erken dönem kilisesinin üzerine 7'nci- 8'inci yüzyılda yapıldığına dikkat çekti. Eravşar, yeni keşiflerin Aziz Nikolaos'un yaşadığı döneme ait alüvyonlar altında kalan erken dönem kilisesine ait olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait 'anıt müze' konumundaki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde projesi geçen yıllarda onaylanan restorasyonun bu sene başladığı belirtildi.
Aziz Nikolaos'un yaşadığı 3-4'üncü yüzyıldaki kilisenin Akdeniz'de suların yükselmesi ve alüvyonlarla kapsanması sonucu 7-8 metre gömülmesi sonrası şu anki kilisesinin 7'nci- 8'inci yüzyılda inşa edildiğine dikkat çeken Eravşar, ayak bastığı zemine ulaşıldığını açıkladı. Varlığını 1910'daki fotoğraftan bildikleri kilisenin naos (ana) kısmında bulunan amona (görünmeyen yaratıcı güç) rastlandığı biliniyor.
Eravşar, Kudüs'te Hz. İsa'nın çarmıha gerilip, mezar olarak konulduğu yerden göğe yükseldiğine inanılan Kutsal Kabir Kilisesi'ndekine benzer mimarinin tespiti ve buradan yola çıkarak Aziz Nikolaos'un mezarının yeriyle ilgili şu ana kadar en önemli keşif ve bulguya ulaşıldığını da açıkladı.
14'üncü yüzyıldaki Haçlı Seferleri'nde kentlerine kutsiyet kazandırmak için Barili tüccarların, bu kilisede Aziz Nikolaos'a ait mezardaki rölikleri (Hristiyanlıkta İsa, aziz ve azizelerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ya da parçalar), kemikleri alıp İtalya'ya götürdükleri, aynı dönem Venedikliler tarafından da başka röliklerin alındığı biliniyor.
İşte Noel Baba Kilisesi'nde yürütülen çalışmalara dair görüntüler...