Noel Baba Kilisesi'nde yeni buluntulara rastlandı

14'üncü yüzyıldaki Haçlı Seferleri'nde kentlerine kutsiyet kazandırmak için Barili tüccarların, bu kilisede Aziz Nikolaos'a ait mezardaki rölikleri (Hristiyanlıkta İsa, aziz ve azizelerle ilişkili ya da onlardan arta kalan kutsal eşya ya da parçalar), kemikleri alıp İtalya'ya götürdükleri, aynı dönem Venedikliler tarafından da başka röliklerin alındığı biliniyor.

İşte Noel Baba Kilisesi'nde yürütülen çalışmalara dair görüntüler...