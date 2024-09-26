Notre-Dame'ın altındaki ürkütücü tabutun gizemi çözüldü: Süvari olarak adlandırılan cesedin kimliği açıklandı

Kilisenin 65 metre derinliğinde, kurşun kaplı iki tabut bulundu. İlk tabutun içindeki iskeletin 17. yüzyılda doğmuş bir din adamına ait olduğu kısa sürede tespit edilirken, diğer iskelet "bilinmeyen bir soylu" olarak adlandırıldı.

Ancak son araştırmalar sonucunda, bu iskeletin ünlü Fransız Rönesans şairi ve eleştirmeni Joachim du Bellay'a ait olduğu belirlendi.