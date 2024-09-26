Notre-Dame'ın altındaki ürkütücü tabutun gizemi çözüldü: Süvari olarak adlandırılan cesedin kimliği açıklandı
Arkeologlar, Fransa'da bulunan Notre-Dame Katedrali'nde yaptıkları kazı çalışmaları sırasında önemli bir keşif yaptı. 2019 yılında meydana gelen yangın sonrasında çalışma başlatan arkeologlar, kilisenin altında buldukları tabutlardan birinin içindeki iskeletin kimliğini tespit etti.
2019 yılında Fransa'da bulunan Notre-Dame Katedrali'nde meydana gelen yıkıcı yangının ardından yapılan arkeolojik kazılar, Parisli yetkilileri şaşırtan önemli bulgular ortaya çıkardı.