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Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu

Haberler - ntv.com.tr | 26.06.2022 - 14:10 - Son Güncelleme : 26.06.2022 - 14:25

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başrolünde yer aldığı İran filmi ‘Beautiful Jinn’ (Güzel Cin) ile Hollywood’da düzenlenen Next Generation Indie Film Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu - 1

İran yapımı ‘Güzel Cin’ filminde rol alan , Hollywood’tan ödül aldı.

Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu - 2

Next Generation Indie Film Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Yeşilçay, ödül sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu - 3

"FİLMİM ÖDÜL ALDI"

Oyuncu, “Oynadığım bir İran filmiyle Amerika bağımsız filmcilerden ödül aldı. Pandemi filan bitti nihayet! Artık sinema filmlerinin tek tek görücüye çıkma vakti” ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu - 4

PANDEMİDEN DOLAYI ERTELENDİ

İran’da çekilen ‘Güzel Cin’ adlı filmde yönetmen koltuğunda Bayram Fazlı otururken, başrollerinde Nurgül Yeşilçay’a İranlı oyuncular Farhad Aslani ve Leila Zare eşlik etti.

Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu - 5

Çekimlerine 2019 yılında başlanan filmde Yeşilçay, ‘Dilaram’ isimli bir karakteri canlandırdı.

Nurgül Yeşilçay rol aldığı İran yapımı film ile Hollywood'ta ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu - 6

Bağımsız yapımların ödüllendirildiği Next Generation Indie Film Ödülleri’nin töreni Los Angeles’ta gerçekleşti. 

The Russian Doll dizisiyle bilinen Amerikalı oyuncu Natasha Lyonne, geçtiğimiz yıl törende ödül almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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