O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu

Acun Ilıcalı'nın her yıl gelenek haline gelen programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı özel programında ekranların sevilen yüzleri, bu kez müzikteki yeteneklerini gözler önüne serecek.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu - 1

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde birbirinden ünlü isimler sahneye çıkıp seçtikleri şarkıyı seslendirecek.

O Ses Türkiye'nin geleneksel yılbaşı özel programında hangi isimlerin sahne alacağı açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu - 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinden Beril Pozam ve Ersin Arıcı sahnede olacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu - 3

Kızılcık Şerbeti’nden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yarışacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu - 4

“Hastayım Sana” şarkılarını piyasaya çıkaran Deniz Baysal ile Barış Yurtçu çifti de sahnede yerini alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları belli oldu - 5

Yalan dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aslıhan Güner, Kızıl Goncalar dizisinin yıldızı Mert Turak ve Dilan Çiçek Deniz açıklanan isimler arasında yer alıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER