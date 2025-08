BİRLEŞİK KRALLIK'IN EN BÜYÜK GRUBU

Ünlü rock grubu, 1991'de Britanya'nın Manchester kentinde kuruldu. Oasis, 1994'ten 1997'ye kadar Birleşik Krallık'ın en büyük grubuydu ve ilk üç albümleri Definitely Maybe, (What's The Story) Morning Glory ve Be Here Now' satış rekoru kırdı.

Oasis başlangıçta Liam'ın The Rain ismiyle sahne alan grubuydu. Ancak onları canlı izledikten sonra Noel de gruba dahil oldu.