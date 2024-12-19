Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi

PAKETTE NELER VAR?

Robb Report, bu yılki seçkiyi mutfak, güzellik ve seyahat gibi geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde düzenledi. Robb Report'un başkanı olan Luke Bahrenburg, bu yılki hediye çantasının "lüksün zirvesi" olduğunu söyledi.

Bu yıl, hediye paketinin içinde yer alan Turks ve Caicos'ta bir sahil villasında üç gecelik konaklama fırsatı bile yalnızca 507 bin dolar!.