Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylara tam 1 milyon dolar değerinde hediye paketi verilecek. Peki bu çantada neler var?

Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi - 1

ADAYLAR AÇIKLANDI

Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu.

Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam altı adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu yedi adaylıkla "The Brutalist" takip etti.

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Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi - 2

ADAYLARA BÜYÜK JEST

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Küre adaylarına lüks hediye paketleri verilecek. Geçtiğimiz yıl, hediye paketinin değeri 500 bin dolardı.

Bu yıl, hediye paketinin toplam değeri tam 1 milyon dolar!

Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi - 3

PAKETTE NELER VAR?

Robb Report, bu yılki seçkiyi mutfak, güzellik ve seyahat gibi geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde düzenledi. Robb Report'un başkanı olan Luke Bahrenburg, bu yılki hediye çantasının "lüksün zirvesi" olduğunu söyledi.

Bu yıl, hediye paketinin içinde yer alan Turks ve Caicos'ta bir sahil villasında üç gecelik konaklama fırsatı bile yalnızca 507 bin dolar!.

Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi - 4

Hediye çantasında iki düzineden fazla teklif yer alıyor, ancak her katılımcı her tekliften yararlanamıyor.

100 katılımcının hepsi bin 500 dolar değerindeki L'Ermitage Beverly Hills süitinde bir gece konaklamayı seçebilse de, yalnızca biri Finlandiya'ya özel bir uçuşla gidip tatil yapabilir. Finlandiya'da kuzey ışıklarını görmenin bedeli ise 48 bin dolar.

Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi - 5

Hediye paketi ayrıca Maldivler'de 33 bin 800 dolarlık beş gecelik tatil deneyimi sunuyor. Tazmanya'da iki gecelik tatilin değeri ise 4 bin 935 dolar.

Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi - 6

Diğer hediyeler arasında 469 dolarlık LED ışık terapisi yüz maskesi ve 2 bin dolarlık nadir bulunan bir içki şişesi yer alıyor. Fransa, Bordeaux'da şarap tadımı ve akşam yemeği 272 bin dolar değerinde.

Geçtiğimiz  yıl, 81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil, dört ödülle ayrılmıştı. İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...

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