Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi

ADAYLAR AÇIKLANDI

Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu.

Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam altı adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu yedi adaylıkla "The Brutalist" takip etti.

ADAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN