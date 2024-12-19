Ödül kazanmak şart değil! Altın Küre adaylarına 1 milyon dolarlık hediye paketi
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'ne geri sayım başladı! Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri'nde adaylara tam 1 milyon dolar değerinde hediye paketi verilecek. Peki bu çantada neler var?
ADAYLAR AÇIKLANDI
Altın Küre Ödülleri, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar belli oldu.
Televizyon kategorisinde "The Bear" dizisi toplam altı adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı "Emilia Perez" filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu yedi adaylıkla "The Brutalist" takip etti.