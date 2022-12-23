Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti

Komedi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Judd Apatow, Steven Spielberg imzalı The Fabelmans’'ı yılın en iyi filmi olarak nitelendirdi.
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan 'The Fabelmans', arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.
İkonik sanatçı Elvis Presley'nin hayatını konu alan Baz Luhrmann imzalı Elvis, Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'nun bu yılki favori filmi.
Yönetmen Cathy Yan, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert imzası taşıyan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminden "tüm kuralları yıktığı" için övgüyle bahsediyor.
Dün Gece Soho'da filminin yönetmeni Edgar Wright, bu yılın çok konuşulan filmlerinden bir olan Hüzün Üçgeni filmini yılın en iyileri arasında gösterdi.
‘Get Out’ ve ‘Us’ filmleriyle tanınan Jordan Peele’in yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki Nope filmi, korku türünün ünlü yönetmeni Andrés Muschietti'nin bu yılki favorisi.
Girls dizisinin yaratıcı Lena Dunham, Maria Schrade imzalı She Said filmini modern kadınların yaşadığı problemlere yaptığı atıflar nedeniyle övüyor.
Ünlü yönetmen Laura Poitras, Jafar Panahi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ‘No Bears’ adlı filmi otoriteye karşı koyan kadınları öne çıkardığı övdü.
Happening ve Losing It filmleriyle tanınan Audrey Diwan, Alice Diop'un yönetmenliğindeki Saint Omer'i yılın en iyi filmi olarak nitelendiriyor.
Adını filmin geçtiği kuzey Fransa kasabasından alan 'Saint Omer', 15 aylık kızını bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan anne Fabienne Kabou'nun yürek burkan gerçek suç hikayesinden esinlendi.
Marriage Story ile büyük başarı yakalayan Noah Baumbach imzalı White Noise, Wes Anderson'a göre yılın en iyi filmi.
Başrollerinde Cate Blanchett, Nina Hoss, Noemie Merlant ve Sophie Kauer'ın yer aldığı Tár filmi, yönetmen Todd Field'ın bu yılki favorisi.