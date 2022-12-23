Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti

Seyircilerin ve eleştirmenlerin seçtiği filmler, kimi zaman sinemaseverler için çok bir rehber olabiliyor. Variety, bu sefer ödüllü birçok yönetmenden bu yılın en iyi filmlerini seçmesini istedi. İşte yönetmenlerin seçimleri...

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 1

THE FABELMANS

Komedi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Judd Apatow, Steven Spielberg imzalı The Fabelmans’'ı yılın en iyi filmi olarak nitelendirdi.

Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan 'The Fabelmans',  arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 2

ELVIS

İkonik sanatçı Elvis Presley'nin hayatını konu alan Baz Luhrmann imzalı Elvis, Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'nun bu yılki favori filmi.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 3

HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA

Yönetmen Cathy Yan, Daniel Kwan ve  Daniel Scheinert imzası taşıyan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminden "tüm kuralları yıktığı" için övgüyle bahsediyor.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 4

HÜZÜN ÜÇGENİ

Dün Gece Soho'da filminin yönetmeni Edgar Wright, bu yılın çok konuşulan filmlerinden bir olan Hüzün Üçgeni filmini yılın en iyileri arasında gösterdi.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 5

NOPE

‘Get Out’ ve ‘Us’ filmleriyle tanınan Jordan Peele’in yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim türündeki Nope filmi, korku türünün ünlü yönetmeni Andrés Muschietti'nin bu yılki favorisi.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 6

SHE SAID

Girls dizisinin yaratıcı Lena Dunham, Maria Schrade imzalı She Said filmini modern kadınların yaşadığı problemlere yaptığı atıflar nedeniyle övüyor.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 7

NO BEARS

Ünlü yönetmen Laura Poitras, Jafar Panahi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ‘No Bears’ adlı filmi otoriteye karşı koyan kadınları öne çıkardığı övdü.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 8

SAINT OMER

Happening ve Losing It filmleriyle tanınan Audrey Diwan, Alice Diop'un yönetmenliğindeki Saint Omer'i yılın en iyi filmi olarak nitelendiriyor.

Adını filmin geçtiği kuzey Fransa kasabasından alan 'Saint Omer', 15 aylık kızını bir kumsalda yükselen dalgalara terk ederek öldürmekle suçlanan anne Fabienne Kabou'nun yürek burkan gerçek suç hikayesinden esinlendi.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 9

WHITE NOISE

Marriage Story ile büyük başarı yakalayan Noah Baumbach imzalı White Noise, Wes Anderson'a göre yılın en iyi filmi.

Ödüllü yönetmenler 2022'nin en iyi filmlerini seçti - 10

TAR

Başrollerinde Cate Blanchett, Nina Hoss, Noemie Merlant ve Sophie Kauer'ın yer aldığı Tár filmi, yönetmen Todd Field'ın bu yılki favorisi.

N-LIFE HABERLERİ

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