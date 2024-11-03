Olgun Şimşek'ten şaşırtan itiraf: Çaresizlikten oyuncu oldum

"OYUNCULUK ÖLENE KADAR DEVAM EDEN BİR SÜREÇ"
Oyunculuğun öğrenilebilir bir şey olmakla birlikte, yatkın olmakla da ilgili olduğu tespitini paylaşan Olgun Şimşek,Çocukluğumuzda hepimizde vardır, çocuklukta keşfedilen bir şeydir. En özgür yaşadığımız zamanlar çocukluk dönemidir. En kendimizi ifade ettiğimiz, hayata en açık, objektiflerimizin sonuna kadar açık, korkusuz, ön yargısız buluşmalarımız oralarda gerçekleşir. Bu daha sonrasında bizi besler diye düşünenlerdenim. Yani bir insanın durup dururken, bir başkası olma isteği bir yetenekle mümkündür. Öbür türlü dalga konusu olursun. Yani başka bir şey, başka bir durumla, başka bir duyguyla hemhal olabilme yeteneğidir oyunculuk. Hani başka birinin durumuna yerleşmek ve onu yargısız anlamak ve anlatmaktır. Bu bir yetenek istiyor. Oyunculuk, 'Şimdi oldum' gibi bir şey değildir. Ölene kadar devam eden bir süreçtir" dedi.
Olgun Şimşek, Yıldız Kenter'in "Sıradan olun ama alelade olmayın" sözüne değinerek; "Çok yetenekli olmayan oyuncular var. 'Yakışıklı oldukları için oradalar' diye böyle şeyler çok duyarsınız oyunculardan. Olsun, 'Şu daha iyisi, bu daha kötüsü' diyemeyiz. Hepsinin tadı var. Zaten hepsini farklılaştıran ondan istenen duygunun, kendindeki tadıyla buluştuğu zaman. Birilerine benzemeyen biricik oluyor. Aslında oyunculuğun bir sürü tarifi var" değerlendirmesinde bulundu.