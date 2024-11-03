Olgun Şimşek'ten şaşırtan itiraf: Çaresizlikten oyuncu oldum

Olgun Şimşek, atölyede ise oyunculuk mesleğinin iletişimle ilgili olduğunu ve bir oyuncunun kendini doğru ifade edebilmesi gerektiği bilgisini vurguladı.

Konservatuvara 1988 senesine girdiğinden bahseden Olgun Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: O zamanlar 2 - 3 tane konservatuvar vardı. 50 kişi gibi bir oyuncu adayı giriyordu. Zaten TRT vardı. Konservatuvara girerken "Bir dizide oynayacağım ve meşhur olacağım" diye bir hedefim yoktu. Tiyatro diye bir şey de var. Bu da "Hünerli bir çocuk" dediler. Zaten benden başka da bir şey olmazdı. Biraz aslında çaresizlikten oyuncu oldum. Ya da o yeteneğimi "Buymuş" deyip buldum.