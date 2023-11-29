Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı

Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam yapıldı. Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak ile pek çok ünlü isim bir araya geldi.

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 1

Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümü Dünya 2 filminin galası  dün akşam gerçekleşti.

 Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak’ın katıldığı galaya pek çok ünlü isim de davetliydi.

N-LIFE HABERLERİ

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 2

ÜNLÜ İSİMLERDEN BÜYÜK İLGİ

Ünlü isimlerin ilgi gösterdiği galaya Anıl Altan, Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil, Burak Yörük, Büşra Pekin, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat,Cem Yılmaz, Cemal Can Canseven, Cengiz Bozkurt, Ayşe Kırca, Ebru Şam, Engin Öztürk, Ezgi Şenler, Buray, Fatma Topbaş, Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz, Gupse Özay, Derya Karadaş, Hafsanur Sancaktutan, Halil İbrahim Ceyhan, Hande Subaşı, Hatice Aslan, Hazal Kaya, Kaan Urgancıoğlu, Melisa Doğu, Murat Yıldırım ve Imane Elbani, Özge Özcar ve Sitare Akbaş katıldı.

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 3

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak,  Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

Sinemada gösterildiği dönem Türk filmleri arasında büyük beğeni toplayan, gösterildiği dijital platformlarda da izleme oranlarıyla adından söz ettiren ve bir fenomen haline gelen Ölümlü Dünya’nın devam filmi 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 4

Hazal Kaya

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 5

Cem Yılmaz

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 6

Gupse Özay, Derya Karadaş, Esra Ruşan

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 7

Büşra Pekin

Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı - 8

Anıl Altan

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Ezgi Şenler ve Buray

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Engin Öztürk

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Hafsanur Sancaktutan

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Kaan Urgancıoğlu

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Murat Yıldırım ve İmani Elbani

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