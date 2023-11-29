Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı
Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam yapıldı. Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak ile pek çok ünlü isim bir araya geldi.
Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam gerçekleşti.
Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak’ın katıldığı galaya pek çok ünlü isim de davetliydi.