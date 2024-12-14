Ölümünden 15 yıl sonra ortaya çıktı: Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler depoda bulundu
Michael Jackson'a ait yayımlanmamış 12 kaset, San Fernando Vadisi'ndeki bir depoda bulundu. Kasetlerde, pop yıldızının bilinmeyen şarkıları ve ünlü rapçi LL Cool J ile birlikte söylediği parçalar yer alıyor.
San Fernando Vadisi'ndeki bir depoda, pop müziğinin efsanevi ismi Michael Jackson'a ait yayımlanmamış kasetlerden oluşan bir hazine bulundu. Kasetlerde, Jackson'ın yaşamına dair söylentilere göndermeler yapan bir şarkı ve LL Cool J ile birlikte rap yaptığı bir başka şarkı da yer alıyor.