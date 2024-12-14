Ölümünden 15 yıl sonra ortaya çıktı: Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler depoda bulundu

Kasetler, Jackson'ın Dangerous albümünden önce, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve daha önce hiç yayımlanmamış 12 parçayı içeriyor.

Musgrove, kasetleri dinlerken, bazı şarkıların var olduğuna dair söylentiler olsa da, bunların çoğunun dünya çapında kaybolduğunu belirtti. “Dinlerken tüylerim diken diken oldu çünkü bunları daha önce hiç kimse duymamıştı,” dedi Musgrove.