Opera sahnesinde insan eti kestiler! Dünya bu gösteriyi konuşuyor: 18 kişi hastanelik oldu
Avusturyalı kareograf Florentina Holzinger'in Sancta Susanna operasında, sahnede insan eti kesilmesi ve cinsel ilişkiye girilmesi sonrası, çok sayıda izleyici fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Ekim'in ilk haftasından beri Almanya'nın Stuttgart Devlet Operası'nda izleyiciyle buluşan Sancta Susanna isimli gösteri, dünya basınının gündemine oturdu. Gösteride insan eti kesildi ve ızgarada pişirilip yendi. Sonrasında oyuncular, tiyatro sahnesinde cinsel ilişkiye girdi.