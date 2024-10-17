Opera sahnesinde insan eti kestiler! Dünya bu gösteriyi konuşuyor: 18 kişi hastanelik oldu

Avusturyalı kareograf Florentina Holzinger'in Sancta Susanna operasında, sahnede insan eti kesilmesi ve cinsel ilişkiye girilmesi sonrası, çok sayıda izleyici fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Opera sahnesinde insan eti kestiler! Dünya bu gösteriyi konuşuyor: 18 kişi hastanelik oldu - 1

Ekim'in ilk haftasından beri Almanya'nın Stuttgart Devlet Operası'nda izleyiciyle buluşan Sancta Susanna isimli gösteri, dünya basınının gündemine oturdu. Gösteride insan eti kesildi ve ızgarada pişirilip yendi. Sonrasında oyuncular, tiyatro sahnesinde cinsel ilişkiye girdi.

N-LIFE HABERLERİ

Opera sahnesinde insan eti kestiler! Dünya bu gösteriyi konuşuyor: 18 kişi hastanelik oldu - 2

Operanın sözcüsü Sebastian Ebling, "Cumartesi günü 8, Pazar günü ise 10 kişi hastanelik oldu'' dedi.

Reddit'te gösteriyle ilgili deneyimlerini paylaşan izleyicilerden bazıları, ''Et kesme işlemi, umduğumdan daha uzun sürdü'' derken, bir başka izleyici ise ''Kesim anlarında yakın çekim yapıldı, gerçekten inanılmaz bir deneyimdi'' yorumunda bulundu.

İzleyenler arasında kusanlar olduğu, hatta birkaç izleyicinin oturdukları koltuklarda bayıldıkları öne sürüldü.

Opera sahnesinde insan eti kestiler! Dünya bu gösteriyi konuşuyor: 18 kişi hastanelik oldu - 3

''DAYANAMAYAN GELMESİN''

Gösterinin yaratıcısı Florentina Holzinger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gösteride, kilisede yüzyıllardır var olan kalıplar, kadın bedeni ve cinselik üzerinden yorumlanıyor. Bunların yol açtığı travmalar tartışılıyor. Doğal olarak müstehcen görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Eğer bu gerçek ögelere dayanamayacaksanız, gösteriye gelmeyin. Tekrar söylüyorum: Şiddet tasvirlerine dayanamayan kimse bu sanat eserini izlemeye gelmesin.''

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