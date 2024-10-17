Opera sahnesinde insan eti kestiler! Dünya bu gösteriyi konuşuyor: 18 kişi hastanelik oldu

''DAYANAMAYAN GELMESİN''

Gösterinin yaratıcısı Florentina Holzinger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Gösteride, kilisede yüzyıllardır var olan kalıplar, kadın bedeni ve cinselik üzerinden yorumlanıyor. Bunların yol açtığı travmalar tartışılıyor. Doğal olarak müstehcen görüntüler ortaya çıkabiliyor.

Eğer bu gerçek ögelere dayanamayacaksanız, gösteriye gelmeyin. Tekrar söylüyorum: Şiddet tasvirlerine dayanamayan kimse bu sanat eserini izlemeye gelmesin.''