Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı
Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi. Filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrolü Cillian Murphy, yapımın çok sayıda Oscar adaylığı alması ve filmin takdir edilmesiyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi, dünya çapında 955 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.