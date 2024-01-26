Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı

MURPHY: GENÇKEN MÜMKÜN GÖRÜNMÜYORDU

Cillian Murphy de Deadline'a yaptığı açıklamada "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar'a aday olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Eleştirel ve ticari olarak insanlarla bağ kuran bir filmde oynadığım için kendimi gerçekten ayrıcalıklı ve şanslı hissediyorum. İnsanların 4-5 kez izlediği bir filmde oynamak ve size gelip bunu söylemeleri... Ben sadece tiyatro yapmak ve iyi bir oyunda rol almak istemiştim ve sonra bir kısa filmde küçük bir rol, ardından bir filmde küçük bir rol... Bu gerçekten aşamalı bir süreç."