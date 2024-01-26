Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" tam 13 dalda Oscar'a aday gösterildi. Filmin yönetmeni Christopher Nolan ve başrolü Cillian Murphy, yapımın çok sayıda Oscar adaylığı alması ve filmin takdir edilmesiyle duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 1

Başrollerinde Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın yer aldığı "Oppenheimer" filmi, dünya çapında 955 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek 2023'ün en çok kazanan üçüncü filmi oldu.

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Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 2

OSCAR'DA OPPENHEIMER RÜZGARI

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çeken Oppenheimer, Oscar'a da tam 13 dalda aday gösterildi.

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 3

Filmin yönetmeni Christopher Nolan, "En İyi Yönetmen" dalında adaylık kazanırken Cillian Murphy de "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 4

NOLAN: BU DÜZEYDE BİR BAŞARI HAYAL ETMEMİŞTİK

Hollywood Reporter'a konuşan Nolan, Oppenheimer'ın başarısı için minnettar olduğunu "Filmle bir dalga yakaladığımız açık ve bu bizim çok minnettar olduğumuz bir şey" sözleriyle aktardı.

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 5

Nolan, sözlerine "Bu düzeyde bir başarıyı asla hayal etmemiştik. Ama bunun harika bir hikaye olduğuna inancımız vardı. İzleyiciler yaz aylarında filme gittiler, bence her şeyi yönlendiren şey hikayenin gücüydü, Amerikan tarihinin bu büyük parçasıydı. Ayrıca, yazın vizyona giren bir filmin yıl sonunda ya da gelecek yılın başında Akademi tarafından takdir edilmesi çok tatminkar. Açıkçası, bu projeyle yola çıktığımızda beklediğimiz şey bu değildi ve bu harika bir sürpriz" diye devam etti.

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 6

MURPHY: GENÇKEN MÜMKÜN GÖRÜNMÜYORDU

Cillian Murphy de Deadline'a yaptığı açıklamada "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar'a aday olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eleştirel ve ticari olarak insanlarla bağ kuran bir filmde oynadığım için kendimi gerçekten ayrıcalıklı ve şanslı hissediyorum. İnsanların 4-5 kez izlediği bir filmde oynamak ve size gelip bunu söylemeleri... Ben sadece tiyatro yapmak ve iyi bir oyunda rol almak istemiştim ve sonra bir kısa filmde küçük bir rol, ardından bir filmde küçük bir rol... Bu gerçekten aşamalı bir süreç."

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 7

28 yıldır bu işi yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, sözlerini "48 yaşındayım ve çok şey gördüm. Dolayısıyla bunun benim için ne kadar önemli olduğunu, benim ve diğer insanlar için ne kadar manalı olduğunu anlayabiliyorum... Bilirsiniz, bu işte uzun zaman geçirdim. Sanırım gençken böyle bir şey mümkün görünmüyordu" diye noktaladı.

Oppenheimer 13 dalda aday oldu: Nolan ve Murphy'nin Oscar şaşkınlığı - 8

Öte yandan "Oppenheimer" filmi gişede büyük bir başarıya imza atarak dünya genelinde toplam 912.7 milyon dolar kazandı. Böylece Oppenheimer yeni bir rekor kırarak tüm zamanların en çok kazanan biyografi filmi oldu.

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