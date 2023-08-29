Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, elde ettiği gişe başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde edenlerin arasına girdi.

Peki "Oppenheimer"ın ilk 5'e girdiği film listesinde birinci sırada hangi film var? İşte 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı 5 filmi...