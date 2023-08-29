Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi

Vizyona girdiği 21 Temmuz'dan bu yana adından söz ettiren "Oppenheimer" filmi, sinema salonlarındaki büyük ilgi sonucu 17 yaş sınırlı en yüksek hasılatlı ilk 5 film arasına girdi. Peki, bu listede ilk sırada hangi film var? İşte 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri...

Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi - 1

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, elde ettiği gişe başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, 17 yaş üstüne hitap eden filmler kategorisinde tüm zamanların en yüksek hasılatını elde edenlerin arasına girdi. 

Peki "Oppenheimer"ın ilk 5'e girdiği film listesinde birinci sırada hangi film var? İşte 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı 5 filmi...

N-LIFE HABERLERİ

Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi - 2

5. Matrix (2003)

Elde ettiği hasılat: 741 milyon 847 bin 937 dolar

Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi - 3

4. Oppenheimer (2023)

Elde ettiği hasılat: 777 milyon 198 bin

Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi - 4

3. Deadpool (2016)

Elde ettiği hasılat: 782 milyon 612 bin 155 dolar

Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi - 5

2. Deadpool 2 (2018)

Elde ettiği hasılat: 785 milyon 896 bin 609 dolar

Oppenheimer 17 yaş sınırlı tüm zamanların en yüksek hasılatlı filmleri arasına girdi - 6

1. Joker (2019)

Elde ettiği hasılat: 1 milyar 74 milyon 458 bin 282 dolar

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