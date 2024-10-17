"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor
Oscar ödüllü "Oppenheimer" filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, yeni filmi için kolları sıvadı. Nolan'ın yeni filmi için dev film stüdyolarının sıraya girdiği ortaya çıktı.
Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.
Senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde, eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.