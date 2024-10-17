"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor

Oscar ödüllü "Oppenheimer" filmiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Christopher Nolan, yeni filmi için kolları sıvadı. Nolan'ın yeni filmi için dev film stüdyolarının sıraya girdiği ortaya çıktı.

"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor - 1

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Senaryosunu kendi kaleme aldığı filmde, eşi Emma Thomas ile birlikte yapımcı olarak da yer alacak usta isim, yine Universal Pictures ile çalışacak.

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"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor - 2

WARNER BROS. İLE NEDEN YOLLARINI AYIRDI?

2020'de Christopher Nolan'ın 200 milyon dolarlık "Tenet" filminin pandemi nedeniyle sinemalarda gösterilip gösterilmeyeceği bilinmiyordu. Nolan, filminin yeniden açılan sinemalarda gösterime girecek ilk büyük gişe rekoru kıran film olmasını istiyordu.

Eski Warner Bros. Entertainment şefi Ann Sarnoff ve stüdyonun sinema başkanı Toby Emmerich, Nolan belirli ücretlerden vazgeçtiği sürece filmin sinemalarda gösterime girmesini kabul etti.

"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor - 3

WarnerMedia'nın 2022'de Discovery ile birleşmesi ve rejim değişikliğinin ardından, yeni atanan sinema grubu şefleri Michael DeLuca ve Pamela Abdy, Nolan'ın stüdyoya geri dönmesini istiyordu.

The Dark Knight ve Dunkirk gibi gişe rekorları kıran yapımların yönetmeni Nolan, "Oppenheimer"ı yapmak için Universal ile anlaşmıştı.

"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor - 4

Nolan'ın Warner Bros. ile 2002'deki "Insomnia" filmine kadar uzanan uzun bir geçmişi vardı. Variety'nin haberine göre, Warner Bros. Nolan'a 7 haneli bir çek yazarak feragat ettiği "Tenet" ücretlerini iade etti.

Ancak bu jest Nolan'ı stüdyoya geri getirmeyi başaramadı. Hollywood Hills'deki aynı mütevazı evde yaşamaya devam eden ve 20 yıllık bir araba kullandığı bilinen Nolan için para önemli değildi.

"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor - 5

NOLAN'IN YENİ FİLMİ NE ZAMAN GELECEK?

Bunun yerine Christopher Nolan, başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı bir sonraki projesini Universal'a götürdü.

Damon, "Interstellar" ve "Oppenheimer"da da Nolan ile birlikte çalışmıştı. Filmin 17 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanıyor.

"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor - 6

OPPENHEIMER BAŞARISI

En iyi film ödülü sahibi "Oppenheimer" gişede 976 milyon dolar  kazandı. Filmin 100 milyon dolar bütçe ile çekildiği biliniyor. 

İngiliz yönetmen ilk Oscar'ını Oppenheimer filmi ile kazandı.

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