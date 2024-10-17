"Oppenheimer" filminin Oscar'lı yönetmeni Christopher Nolan paylaşılamıyor

Nolan'ın Warner Bros. ile 2002'deki "Insomnia" filmine kadar uzanan uzun bir geçmişi vardı. Variety'nin haberine göre, Warner Bros. Nolan'a 7 haneli bir çek yazarak feragat ettiği "Tenet" ücretlerini iade etti.

Ancak bu jest Nolan'ı stüdyoya geri getirmeyi başaramadı. Hollywood Hills'deki aynı mütevazı evde yaşamaya devam eden ve 20 yıllık bir araba kullandığı bilinen Nolan için para önemli değildi.