Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde
Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yıldızlarından Emily Blunt, Hollywood'un efsane yönetmeni Steven Spielberg'ün yeni filminde başrolü üstlenecek.
Oscar ödüllü Oppenheimer filminin başrol oyuncularından Emily Blunt'ın yeni projesi belli oldu.
İngiliz oyuncu, Jurassic Park, Indiana Jones, Azınlık Raporu gibi filmlerin Oscar'lı usta yönetmeni Steven Spielberg'ün yeni filminde rol alacak