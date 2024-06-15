Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde

Yönetmenin diğer filmleri gibi, bu projenin de detayları gizli tutuluyor. Ancak özel efektlerin ön planda olacağı ve yüksek bütçeli bir film olacağı tahmin ediliyor.

Film, Jurassic Park ve Dünyalar Savaşı gibi yapımların senaryosunu kaleme alan David Koepp imzası taşıyacak.