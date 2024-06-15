Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde

Atom bombasının yapılışını anlatan 7 Oscar ödüllü Oppenheimer filminin yıldızlarından Emily Blunt, Hollywood'un efsane yönetmeni Steven Spielberg'ün yeni filminde başrolü üstlenecek.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde - 1

Oscar ödüllü Oppenheimer filminin başrol oyuncularından Emily Blunt'ın yeni projesi belli oldu.

İngiliz oyuncu, Jurassic Park, Indiana Jones, Azınlık Raporu gibi filmlerin Oscar'lı usta yönetmeni Steven Spielberg'ün yeni filminde rol alacak

N-LIFE HABERLERİ

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde - 2

Yönetmenin diğer filmleri gibi, bu projenin de detayları gizli tutuluyor. Ancak özel efektlerin ön planda olacağı ve yüksek bütçeli bir film olacağı tahmin ediliyor.

Film, Jurassic Park ve Dünyalar Savaşı gibi yapımların senaryosunu kaleme alan David Koepp imzası taşıyacak.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde - 3

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEBİLİR Mİ?

Universal Pictures imzalı film 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.

Oyuncu, Oppenheimer filmindeki rolüyle Oscar ödülüne aday gösterilmişti. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen oyuncunun Spielberg'ün yeni filmi ile yeniden Oscar'a aday gösterilebeceği düşünülüyor.

Oppenheimer yıldızı Emily Blunt, Oscar'lı yönetmen Steven Spielberg'ün yeni filminde - 4

Oyuncu daha önce Edge of Tomorrow, Into the Woods, Şeytan Marka Giyer ve Sessiz Bir Yer gibi büyük bütçeli filmlerde rol almıştı.

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