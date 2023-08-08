"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)
Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" bu hafta Türkiye gişesinin zirvesinde. Film geçtiğimiz hafta sonu 131 bin 134 kişi tarafından izlendi. Tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu edinen "Meg 2: Çukur" ise vizyondaki ilk haftasında 2. sıraya yerleşmeyi başardı. Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla "Barbie" ise 87 bin 21 kişi tarafından izlenerek 3. sıraya geriledi. İşte 4-6 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...
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