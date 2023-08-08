"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları)

Atom bombasının yapılışını konu alan Christopher Nolan imzalı "Oppenheimer" bu hafta Türkiye gişesinin zirvesinde. Film geçtiğimiz hafta sonu 131 bin 134 kişi tarafından izlendi. Tarih öncesi köpek balığı Meg’lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu edinen "Meg 2: Çukur" ise vizyondaki ilk haftasında 2. sıraya yerleşmeyi başardı. Margot Robbie, Ryan Gosling ve Emma Mackey’li usta oyuncu kadrosuyla "Barbie" ise 87 bin 21 kişi tarafından izlenerek 3. sıraya geriledi. İşte 4-6 Ağustos hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler...

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 1

10. Orman Çocuğu: Güç Uyanıyor

2.160

N-LIFE HABERLERİ

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 2

9. Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi

3.174

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 3

8. John Wick 4

3.510

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 4

7. Rubinin Ailesi

5.939

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 5

6. Mission Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm

12.757

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 6

5. Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş

16.499

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 7

4. Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası

32.571

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 8

3. Barbie

80.920

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 9

2. Meg 2: Çukur

87.021

"Oppenheimer" zirvedeki yerini koruyor (4-6 Ağustos 2023 Türkiye gişe rakamları) - 10

1. Oppenheimer

131.134

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