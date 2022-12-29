Ordu'nun tarihi zenginlikleri ortaya çıkıyor

Güler, söz konusu alanın ilgili tahminlere göre, milattan önceye kadar giden bir yerleşim merkezi olma hüviyeti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mezarlar vardı, onlar taşındı. Diğer alanları koruyacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kazılarda o dönemde kullanılan eşyalar çıktı. Sadece Hacıemiroğlu Beyliği zamanında değil, onun öncesinde de burada bir yerleşim vardı. Onlarla ilgili buluntuları da biz Kurul'la, Yason'la, Yoroz'la birlikte bulduklarımızın hepsini bir bütün halinde alacağız. Yason'dan itibaren olanlarla birlikte milattan öncesine kadar giden Ordu'nun bir tarihi var. Buralar büyük bir yerleşim ve bir imparatorluğun merkezi. Dolayısıyla Ordu'nun tarihi zenginliklerini adım adım ortaya çıkarıyoruz."